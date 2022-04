Aforismi e frasi di Osho sulle donne, a cui ispirarsi

Osho Rajneesh, meglio noto semplicemente come Osho, è stato un maestro spirituale indiano che, nel corso della sua vita, ha conquistato un grande seguito internazionale. I suoi insegnamenti sono diretti al risveglio spirituale dell’individuo ed enfatizzano l’importanza della libertà, dell’amore, della meditazione e dell’umorismo. Ha ampiamente influenzato il pensiero New Age occidentale. Per Osho donne e uomini sono diversi e complementari e gli individui femminili devono imparare ad aver consapevolezza di loro stesse per far emergere le loro qualità speciali. Critico verso le altre religioni che hanno posto le donne in secondo piano rispetto agli uomini, promuove un concetto di parità e di completa libertà. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona che ti sta a cuore, con DiLei, trovi una selezione di frasi di Osho sulle donne con le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi di Osho sulle donne

Secondo Osho se in tutto il mondo fosse data alle donne la libertà di fiorire nel proprio potenziale, si contribuirebbe a migliorare non solo la parte femminile del mondo, ma anche gli uomini scoprirebbero dimensioni nuove. Per il maestro il modo di vedere delle donne è diverso e la vita diventerebbe più ricca. Di seguito gli aforismi e le citazioni sulle donne secondo il pensiero del maestro spirituale indiano.

Vorrei che la donna diventasse il più femminile possibile, solo allora potrà fiorire

La donna è stata repressa continuamente

Il cristianesimo ha distrutto migliaia di donne sagge

La donna può essere soddisfatta con un solo amore

La donna non è né inferiore all’uomo, né superiore. Sono due categorie diverse di umanità – non possono essere paragonate. Il paragone stesso è idiota, e se si comincia a paragonare, allora si è nei guai

Essere femminile è diventare passivo, essere femminile è permettere; essere femminile è aspettare, essere femminile è non avere fretta e tensione; essere femminile è essere innamorato

Le donne sono più pazienti, più tolleranti degli uomini

Le donne di tutto il mondo stanno cercando in tutti i modi di comportarsi come uomini. Indossano abiti da uomo, fumano sigarette come gli uomini, e tutto ciò che possono fare. Usano il linguaggio come l’hanno sempre usato gli uomini, diventando arroganti, aggressive, perdendo la qualità femminile

Le donne sono meno violente degli uomini e non commettono omicidi

Le donne non possono essere competitive: non possono combattere, non possono lottare. E se trovate da qualche parte una donna che lotta e combatte, che è competitiva, allora in lei manca qualcosa della femminilità. Fisicamente può essere una donna, psicologicamente è un uomo

Le donne hanno un tipo di essere totalmente diverso. Tutto il suo corpo ha bisogno di amore

Se le donne non sono liberate, gli uomini non saranno mai liberati

L’uomo soffre di un grande complesso d’inferiorità perché non può concepire figli

La donna è più centrata dell’uomo. È più serena, silenziosa, paziente, capace di attendere, forse per queste sue qualità ha una maggiore resistenza alle malattie e vive più a lungo dell’uomo, con la sua serenità può soddisfare immensamente la vita dell’uomo e circondarne la vita di una morbida e accogliente atmosfera

Frasi di Osho sull’amore

Nel pensiero di Osho ha un ruolo di primo piano l’amore. Secondo il maestro, quando questo sentimento è unito alla meditazione, “l’uomo e la donna diventano compagni di viaggio lungo il sentiero della scoperta dei misteri della vita”. L’amore è ritenuto il nutrimento dell’anima. Se si cerca un’ispirazione per descrivere il sentimento più importante della vita, ecco una serie di citazioni e aforismi di Osho sull’amore.

Il vero amore dona una libertà totale, è incondizionato, non chiede nulla, dona, condivide. Ed è felice per questo. E ti è grato perché l’hai accolto

Ciò che il cibo è per il corpo, l’amore lo è per l’anima; senza cibo il corpo si indebolisce, senza amore l’anima si indebolisce

La fiducia non ha bisogno della paura, l’amore non ha bisogno della paura

L’amore è qualcosa di trascendente, non lo potete far accadere a tutti i costi. Nessuno ci è mai riuscito, e coloro che ci hanno provato si sono lasciati sfuggire tutta la sua bellezza

Sto dicendo di osservare il tuo corpo quando stai tenendo qualcuno con amore, che cosa accade? La parte del corpo che è in contatto con l’amore dell’altro e che sente questo amore diventa più viva. L’amore dona una vita che null’altro potrà mai dare

Quando il sesso diventa conscio, è amore, non è più lussuria. L’amore porta libertà, mentre la lussuria non fa che crearti prigioni

Più amore dai e più aumenta: se continui a donarlo, un giorno diventerai una costante e infinita sorgente d’amore!

L’amore è calore e la gente ne ha paura. Se l’amore li toccasse, inizierebbero a sciogliersi e i loro confini sparirebbero. Nell’amore ogni confine scompare

Ama, e saprai cos’è la meditazione; medita, e saprai cos’è l’amore

Nell’amore ogni confine scompare; anche nella gioia ogni confine scompare, perché la gioia non è fredda. Tranne la morte, nulla è freddo

L’amore è essenziale. Devi perdere te stesso per riconquistarti. L’amore è la sola possibilità di perdere se stessi totalmente. Quando sei perso totalmente, allora riuscirai a ricordarti cos’hai fatto

Frasi di Osho sulla vita

Le donne sono coloro che donano la vita e, per il maestro, la vita stessa è uno sbocciare. Va affrontata rimuovendo le barriere e come se fosse un gioco, in modo non-serio. Se quando si va in ufficio si percorre la strada preoccupati e stressati, lo stesso percorso cambia totalmente se lo si sta facendo per una semplice passeggiata nella quale siamo più distesi e rilassati. Di seguito, alcune frasi e citazioni di Osho sulla vita.

Il mio insegnamento è semplicissimo, dritto al punto essenziale: vivi momento per momento, muori al passato, non proiettare alcun futuro, godi il silenzio, la gioia, la bellezza di questo momento

Nessuno stato, nessuna chiesa, nessun interesse costituito ha mai voluto che le persone avessero anime forti, perché una persona con una solida energia spirituale sarà inevitabilmente un ribelle

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, e te le darà quando avrai dimenticato le domande

La meditazione è arrivare a se stessi direttamente, immediatamente. Ma è un percorso un po’ arido, poiché non vi è alcun sentiero: lungo la via non ci sono alberi, nessun uccello, nessun’alba, nessun tramonto, nessuna luna, nessuna stella

Un uomo veramente vivo non si preoccupa della rispettabilità; vive, e vive con autenticità. Quello che gli altri pensano di lui non lo preoccupa per niente

A meno che tu non conosca qualcosa che non possa essere venduto e non possa essere comprato, a meno che tu non conosca qualcosa che vada oltre il denaro, non potrai conoscere la vera vita

La vera domanda non è se esiste la vita dopo la morte. La vera domanda è se hai vissuto prima della morte

Vivi senza aspettative. Affrontare la vita con aspettative porta inevitabilmente alla frustrazione, sempre e comunque

Nessuno nasce per qualcun altro e nessuno esiste per realizzare gli ideali di qualcun altro

La vita è un dono meraviglioso, cerca di viverla intensamente senza sciuparne neppure un attimo. Solo allora capirai il gusto di ogni tua azione, bella o brutta che sia!

Frasi di Osho sul coraggio e la consapevolezza

Una donna deve essere libera di far fiorire il suo potenziale e, allo stesso tempo, deve avere una grande consapevolezza di sé per poter vivere e amare nel senso più puro. Così anche l’uomo. Per cogliere la vera essenza della vita si deve conoscere e imparare ad amare in primo luogo se stessi. Il tempo e il coraggio sono altri elementi fondamentali perché gli attimi non vanno sprecati e non si deve cedere alla paura. Ecco di seguito alcuni dei migliori aforismi di Osho sul coraggio e la consapevolezza.