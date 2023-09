Frasi sulla sintonia, l’armonia perfetta che rende tutto equilibrato

Fonte: 123rf Frasi sulla sintonia. Le migliori citazioni e gli aforismi

Secondo la definizione del vocabolario, la sintonia è il perfetto accordo, l’armonia, la coerenza e corrispondenza tra due o più persone o elementi, fatti e azioni. Essere in sintonia con qualcuno o con il proprio ambiente significa aver trovato un equilibrio. Il termine deriva dal greco e significa appunto con tono, mettere assieme i suoni. Se c’è sintonia in un ufficio, per esempio, si lavora meglio e con maggiore tranquillità perché tutti collaborano l’uno con l’altro senza litigi o tensioni. In una coppia essere in sintonia è fondamentale per condividere la vita insieme, le passioni e le decisioni da prendere, anche riguardo all’educazione dei figli. Questa componente è infatti ciò che permette a un gruppo di cooperare e proseguire per la stessa strada, di stare in pace gli uni con gli altri e di evitare gli scontri e le aggressioni. La sintonia è ciò che unisce persone con interessi, modi di fare e di pensare simili e fa quindi andare tutti d’accordo. È un elemento che attrae e lega individui che hanno qualcosa in comune e che si dovrebbe sempre cercare di creare quando ci si relazione con un luogo, una situazione o delle persone nuove. Non sempre è semplice essere in totale accordo con gli altri, per questo quando s’incontra qualcuno con cui si riesce a creare questo tipo di legame ci si sente come se avessimo trovato un tesoro. Per chi sta cercando qualche frase da dedicare all’anima gemella, a un amico o a un familiare, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla sintonia adatte per ogni occasione.

Frasi e aforismi sulla sintonia

Essere sulla stessa lunghezza d’onda, come una musica suonata da un’ensamble, permette di essere uniti e comprendersi senza bisogno di gesti o parole. È un legame innato che unisce più persone. Alcune frasi e aforismi sulla sintonia.

Per entrare in sintonia con una donna, qualunque procedimento sarà valido ed accettabile: fino fraintenderla. (Amedeo Ansaldi)

Che differenza c’è tra dedizione e ostinazione? Chi è dedito è in sintonia con la vita, mentre chi è ostinato no! (Richard Bach)

Senza dubbio l’esperienza più coinvolgente e rigeneratrice che ogni individuo possa vivere è quella dell’incontro, inteso come la possibilità di una sintonia armonica e profonda con un altro essere umano. (Aldo Carotenuto)

Tra di noi regnava una profonda solitudine / una forza d’inerzia una sintonia sommersa / Quel pomeriggio si passava da un divano all’altro / mentre studiavo come dirti che ti avrei lasciato. (Carmen Consoli)

È necessario impegno per entrare in sintonia con l’altro. (Paolo Crepet)

Credo che sia ridicolo il discorso delle “due anime che diventano una cosa sola”. Ognuno deve contare solo su sé stesso. Però credo anche che le anime possano trovare una sintonia, che possano rispecchiarsi l’una nell’altra. (Richelle Mead)

Nella vita puoi fare qualunque cosa purché sia in armonia con le forze dell’universo, della natura, della società. Se è in sintonia, se “funziona”, tutto va bene. Se però, per un qualsiasi motivo, sei su un’altra lunghezza d’onda rispetto alle persone che ti circondano, urterai la loro sensibilità e loro reagiranno evitandoti o reprimendoti. Finché ogni cosa coincide e gira bene, potresti passarla liscia anche se ammazzassi qualcuno. (Jim Morrison)

Segui il tuo sentire, e a poco a poco entrerai in sintonia con la tua natura. (Osho)

Non serve suonare bene il violino se questo non si aggancia con gli strumenti a fiato, o se manca un buon direttore d’orchestra che sa mettere insieme i diversi contributi. Il primo violino deve non solo sapere suonare lo strumento, ma entrare in sintonia con l’insieme. E se la sinfonia avrà una interpretazione straordinaria, l’azione singola del primo violino risulterà in tutta la sua magnificenza e verrà per questo gratificato. (Vittorino Andreoli)

Mi preoccupo di mettermi in sintonia con la natura, assai più che copiarla. (Georges Braque)

Lo scopo della vita è fare in modo che il battito del tuo cuore sia in sintonia col battito dell’universo, per accordare la tua natura con la Natura. (Joseph Campbell)

Sono felice quando il mio cuore è in fervida sintonia con il sole, da figlio a padre. (Fausto Gianfranceschi)

Sono un uomo che cammina in sintonia con la vita, e rido con il sole, dall’istante in cui appare sul monte fino a quando si corica nel suo letto oltre le colline. (Kahlil Gibran)

Tutto quanto sotto il sole è in sintonia | ma il sole è eclissato dalla luna. (Pink Floyd)

Il mare col suo agitarsi è il simbolo dell’umano. L’uomo, infatti, preferisce il mare alla montagna perché ritrova nel mare le sue agitazioni: il ritmo col quale è più in sintonia. (Amadeus Voldben)

Frasi sulla sintonia mentale

La cosa fondamentale per essere in sintonia con gli altri e con il mondo, è trovare un equilibrio in se stessi. Per prima cosa non si deve essere in confusione dentro la propria testa. Qualche citazione e frase sulla sintonia mentale.

Soltanto dopo essere entrato in sintonia con te stesso, puoi metterti in relazione: allora relazionarsi porterà molta gioia a entrambi, perché non nasce dalla paura. (Osho)

Quando vieni a contatto con persone o ambienti nuovi, cerca prima un accordo di sintonizzazione. Rinnovalo ogni volta che è necessario. Imita quello che fa il suonatore prima di dare inizio al concerto. (Amadeus Voldben)

Ogni mattina, risvegliandovi, dovete cominciare la giornata mettendovi in sintonia col mondo dell’armonia universale, ed `e solo dopo che potete preparare la colazione, baciare i vostri figli, vestirli, conversare con loro, o andare al lavoro. (Omraam Mikhaël Aïvanhov)

Non limitarti a respirare in sintonia con l’aria che ti circonda: ormai devi anche pensare in sintonia con la mente che tutto avvolge e comprende. Il suo potere, infatti, si diffonde dovunque e penetra in chi vuole attingervi, così come l’aria penetra in chi la respira. (Marco Aurelio)

Per ciascuno l’unica cosa importante al mondo è il suo intimo stesso – la sua anima – la sua capacità d’amare. Se questa è in ordine, allora, che si mangi miglio o si mangi torta, che si portino stracci o gioielli, il mondo è in perfetta sintonia con l’anima. (Hermann Hesse)

La mente dell’uomo attira sempre vibrazioni in sintonia con quelle che prevalgono in essa. Qualsiasi idea, pensiero, progetto o obiettivo che coltiviamo attrae una miriade di concetti affini, usandoli per incrementare la forza e crescere fino a diventare la motivazione principale che guida l’individuo dalla mente così condizionata. (Napoleon Hill)

Cercate di mettervi in sintonia con l’Attiva Guida Interiore; la voce divina può risolvere ogni dilemma della vita. Malgrado l’uomo sembri avere un’abilità illimitata per procurarsi dei tormenti, l’Infinito Soccorso è ugualmente illimitato. (Lahiri Mahasaya)

Il vero saggio è colui che si prepara in modo tale che gli avvenimenti esterni lo alterino in minima parte. A tale scopo deve corazzarsi, cingendosi di realtà a lui più vicine dei fatti, attraverso le quali, i fatti gli arrivino alterati in sintonia con esse. (Fernando Pessoa)

Le anime affini passano attraverso tutte le tempeste. (Rainer Maria Rilke)

Posso affermare che la mia vita è in sintonia con i sogni più fantastici. (Alejandro Jodorowsky)

Per essere in sintonia con se stessi bisogna avere la ragione e il cuore in sincronia tra loro. (Giuseppe Tobia)

Mi avvicinavo sempre di più agli animali, alla natura, e di conseguenza a me stessa. Ero in sintonia con quella grande forza spirituale che mi circondava. (Jane Goodall)

Frasi sulla sintonia tra amici

Anche in amicizia, il legame che unisce due persone o un gruppo è basato sulla complicità e comprensione reciproca. Tra amici c’è un’intesa che permette di capirsi anche restando in silenzio. Un po’ di aforismi e citazioni sulla sintonia tra amici.

Quando si gioca a palla le mosse di chi riceve devono essere in sintonia con quelle di chi lancia: così in un discorso c’è sintonia tra chi parla e chi ascolta se entrambi sono attenti ai propri doveri. (Plutarco)

Quando si è in sintonia con qualcuno ci si riscalda il cuore! (Sonoko Suzuki)

Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico. (Albert Camus)

Amico mio, accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace… Al di là delle mie parole maldestre tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo.(Antoine de Saint-Exupery)

I veri amici non si giudicano a vicenda, essi giudicano insieme le altre persone. (Emilie Saint-Genis)

La miglior specie d’amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola, e quando vai via senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. (Paulo Coelho)

Noi due caro amico siamo come il sole e la luna, o il mare e la terra. Noi due, caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. La nostra meta non è di trasformarci l’uno nell’altro, ma di conoscerci l’un l’altro ed imparare a vedere e a rispettare nell’altro ciò che egli è: il nostro opposto e il nostro complemento. (Hermann Hesse)

Incontrare un vero amico è il più grande dono che possiamo ricevere in questa vita spesso attraversata da incertezze. È il conforto di sentirci al sicuro con una persona con cui poterci aprire, non dover misurare le parole e andare oltre la superficialità quotidiana.(Romano Battaglia)

Il vero amico è come un altro te stesso. (Cicerone)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante questo gli piaci. (Elbert Hubbard)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità. (Susanna Tamaro)

Un amico è una persona con la quale io posso essere sincero. Davanti a lui io posso pensare a voce alta.Sono finalmente in presenza di un uomo reale e pari a me, e posso far cadere quelle maschere di dissimulazione, cortesia, e pensiero doppio, che gli uomini mettono fuori, e posso trattare con lui con la semplicità e la completezza con cui un atomo incontra un altro. (Ralph Waldo Emerson)

Frasi sulla sintonia di coppia

Due persone che si amano vanno d’accordo e si comprendono anche solo guardandosi proprio perché tra i due c’è un’armonia sottesa che va al di là della ragione. Si tratta di una fusione tra due anime affini. Una serie di frasi e aforismi sulla sintonia di coppia.

La sintonia è importante: nei baci, nelle carezze, nei pensieri. E anche nelle litigate, perché per far sì che una storia funzioni, bisogna essere complici pure quando si urla. (Riccardo Bertoldi)

In amore, c’è perfetta sintonia tra coniugi: entrambi desiderano qualcosa di meglio. (Vittorio Deriu)

Io credo che si possa essere «coppia», in certi rari ma non eccezionali stati di grazia, anche dopo poche ore passate insieme: non è il tempo che cuce sintonie e fusionalità. (Marisa Rusconi)

L’amore è sintonia, è ridere insieme della stessa cose, parlare nella stessa lingua, guardare con gli stessi occhi. (Chicco Sfondrini e Luca Zanforlin)

Tenevamo gli occhi fissi nel cielo, e mi pareva che le anime nostre si parlassero attraverso l’epidermide delle nostre mani e si abbracciassero nei nostri sguardi che s’incontravano nelle stelle. (Giovanni Verga)

Una buona intesa tra i partner si basa sull’intimità affettiva, non su lunghe discussioni razionali. Semmai meglio il litigio. (Raffaele Morelli)

Due persone che stanno bene assieme e si piacciono tendono a imitare il comportamento l’una dell’altra: per esempio, possono assumere un’identica postura, possono gesticolare con la stessa frequenza e intensità, possono dire la stessa cosa nel medesimo momento oppure, se uno dice una parola, l’altro riferisce di averla pensata e così via. Questo rispecchiamento reciproco è indice di grande intesa e di profondo interesse anche nelle prime fasi di un legame. (Marco Pacori)

La gentilezza scioglie le difficoltà piccole e prepara il terreno d’intesa per quelle più grandi. (Maria Venturini)

Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l’uno come lo specchio dell’altro, e riflettendoci l’uno nello specchio dell’altro, vediamo l’infinito. (Leo Buscaglia)

Due persone innamorate, sole, isolate dal mondo, è bellissimo. (Milan Kundera)

Ti amo non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. (Walt Whitman)

Due pezzi di puzzle. Fatti l’uno per l’altro. Da qualche parte del cielo un vecchio Signore, in quell’istante, li aveva finalmente ritrovati. (Alessandro Baricco)

Frasi sulla complicità

Alla base della sintonia c’è l’essere complici, l’appoggiarsi l’uno all’altro e il potersi fidare di chi ci sta accanto. È anche un completarsi nell’amico e nel compagno con il quale si è complici. Una selezione di citazioni e frasi sulla complicità.

La complicità non v’è dubbio, è una sorta di linguaggio silenzioso, un incontro di pensieri e di gesti taciuti, è un vero lusso e chissà, forse per natura, concesso a pochi eletti. (Anna Rijtano Mallus)

L’amicizia unisce, la complicità lega. (Roberto Gervaso)

Certi silenzi sono sinonimi di assenza, altri sono ricchi di complicità. (Marc Levy)

Sembrava che avessero intorno una bolla invisibile nella quale nessuno poteva entrare a meno che non lo volessero loro. (Niccolò Ammaniti)

Non c’era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme. (Goethe)

L’affinità profonda che sentiamo con l’altro è accorgersi che l’altro ci completa e noi completiamo lui. (Francesco Alberoni)

In fondo non si hanno degli amici, si hanno soltanto dei complici. E quando la complicità cessa, l’amicizia svanisce. (Pierre Reverdy)

Per fare la pace con un nemico, dovete lavorare con questo nemico, e questo nemico diventerà vostro complice. (Nelson Mandela)

Era l’emozione di sentire la sua voce, di una carezza, dello sfiorarsi delle mani, dello guardarsi negli occhi e capirsi senza parlare. Era stringerti forte per dare, era il sapere che c’era l’altro, il donarsi, una risata complice, lo scoprirsi, per poi amarsi di più e più consapevolmente. (Romano Battaglia)

Ciò che è noioso nell’amore è che si tratta di un delitto in cui non si può fare a meno di un complice. (Charles Baudelaire)

Frasi sulla connessione tra persone

La sintonia è appunto un legame che mette in comunicazione più individui senza la necessità di parlarsi. È una sensazione che viene dall’interno, un’attrazione tra persone simili che riescono a comprendersi. Alcuni aforismi e citazioni sulla connessione tra le persone.