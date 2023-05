Belen Rodriguez, la mamma non ne può più: Stefano De Martino nel mirino

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far chiacchierare sui social network. La coppia si è riunita da un anno ma di recente non si fa vedere più insieme. Una distanza che sta facendo mormorare parecchio: c’è chi parla di ennesima crisi o, peggio ancora, di addio a dieci anni dal sì (il matrimonio è stato celebrato il 20 settembre 2013).

Se i diretti interessati preferiscono non proferire parola lo stesso non ha fatto Veronica Cozzani, la madre della showgirl argentina, che è letteralmente sbottata su Instagram.

La donna, ex insegnante di origini italiane oggi in pensione, non è nuova a reazioni del genere: più volte, sui social network, è intervenuta per difendere la figlia maggiore, frutto del suo lungo matrimonio con Gustavo Rodriguez, dal quale ha avuto anche Jeremias e Cecilia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Il messaggio della madre

Belen Rodriguez ha trascorso l’ultimo weekend tra divertimento e relax. Sul suo account social ha condiviso molteplici video e foto in cui appare spensierata, intenta a gustare del buon cibo, ballare e persino andare a cavallo. Immagini che non sono piaciute a tutti, tanto che c’è chi l’ha criticata insinuando un eccessivo esibizionismo.

“A cavallo col vestito non si può vedere”, ha commentato una utente, riferendosi all’abito a fiori, con generoso spacco, che la 38enne ha sfoggiato in sella. Un abbigliamento non proprio da cavallerizza che ha fatto storcere il naso. Come se non bastasse, troppi follower hanno iniziato a fare domande su Stefano De Martino.

Un’insistenza che ha spinto Veronica Cozzani a replicare furiosamente: “Mamma mia che due pa***!”. Poi, stufa delle malelingue, ha spiegato: “Era una giornata sul campo! Un evento di polo! La cavalcata è stata solo una sorpresa!”. E ancora: “Che bella serata, tra arrosto, campo e cavalli. Buon vino e buona musica”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme a pranzo

Ad alimentare i gossip circa un allontanamento da Stefano De Martino, è stato inoltre il pranzo che Belen Rodriguez si è concessa con l’ex compagno Antonino Spinalbese, dal quale due anni fa ha avuto la figlia Luna Marì.

La conduttrice de Le Iene ha postato su Instagram Story alcuni momenti di questa reunion – la soubrette e l’ex concorrente del GF Vip non si vedevano insieme da un po’ – ma ha poi rimosso velocemente il filmato, forse per non dare adito ad illazioni.

Qualche fan piuttosto furbo è però riuscito a scaricare il video e a ricaricarlo su TikTok, dove molti follower non hanno potuto fare a meno di notare l’intesa e la complicità ritrovata tra Belen e Antonino.

Dopo la rottura, avvenuta a fine 2021, i due non avevano mantenuto un buon rapporto. Si sono limitati a restare cordiali per il bene della bambina in comune ma nulla più. Nelle ultime settimane qualcosa deve essere cambiata e ora Antonino e Belen sembrano aver ritrovato la sintonia perduta.

Sintonia che ha spinto qualcuno a pensare che la crisi tra la Rodriguez e De Martino sia più reale che mai. Un ulteriore, brutto, segnale dopo le mancante congratulazioni di Belen alla notizia della gravidanza di Adelaide, la sorella di Stefano.