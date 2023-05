Belen Rodriguez e Stefano De Martino diventano zii: Adelaide è incinta

Fonte: IPA Da Belen a Michelle, quando gli ex sono impossibili da dimenticare

Grossa novità nella famiglia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Adelaide, la sorella dell’ex ballerino di Amici, è incinta. L’annuncio è arrivato su Instagram nel giorno della Festa della Mamma. La giovane ha postato sul suo account Instagram, seguito da ben 123mila follower, uno scatto insieme alla mamma e alle zie. “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me. Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne”, ha scritto Adelaide De Martino, facendo in poco tempo il pieno di like e commenti di auguri e congratulazioni. Tra i tanti anche alcune Vip come Paola Di Benedetto, Tosca D’Aquino, l’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati.

Adelaide De Martino incinta: chi è il fidanzato e futuro papà

Annunciando la gravidanza sui social network, Adelaide De Martino non ha fatto alcun cenno al suo compagno nonché futuro papà. Lo scorso gennaio, però, il settimanale Chi aveva spifferato della nuova relazione della cognata di Belen Rodriguez. “Lui si chiama Diego, più grande di Adelaide e con una storia precedente con la cantante neomelodica Mavi dalla quale ha avuto una figlia – aveva assicurato la rivista diretta da Alfonso Signorini – Le ha già regalato l’anello di fidanzamento. Diego e Adelaide hanno trascorso il natale con Belen e Stefano, a Napoli”. Diego è a capo di una società di management e organizzazione di eventi.

Una relazione sbocciata da poco ma diventata già molto importante, tanto che la coppia ha deciso di allargare subito la famiglia con un altro bebè. Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez si tratta del primo nipote. Prima di incontrare Diego, Adelaide De Martino è stata legata per qualche tempo all’attore Emanuele Vicorito, noto per il ruolo di Ezio Di Salvo, il fratello maggiore di Carmine, nella serie tv Rai di successo “Mare Fuori”.

Adelaide De Martino: chi è la sorella di Stefano e cognata di Belen

Adelaide De Martino è la sorella minore di Stefano. È cinque anni più piccola dell’ex ballerino di Amici (classe 1989). Il marito di Belen Rodriguez ha pure un altro fratello, Davide, diventato da poco maggiorenne. Più volte, in passato, Adelaide è stata al centro della cronaca rosa per via della sua amicizia con Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Nel corso del tempo il legame tra le due cognate si è raffreddato, complice pure la rottura tra Cechu e l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, ma tra Adelaide e Cecilia è rimasto sempre un rapporto pieno di rispetto.

Adelaide De Martino lavora con suo fratello Stefano: è la sua problem solver, come l’ha definita il diretto interessato in una intervista. Si occupa della logistica, della sua fitta agenda, dato che ora Step è diventato uno dei giovani conduttori più amati e cercati del piccolo schermo. Per amore del fratello Adelaide ha lasciato Torre Annunziata, in Campania, dove è nata e cresciuta, e si è trasferita a Milano. Qui, in precedenza, ha lavorato per un breve periodo nel negozio d’abbigliamento che De Martino ha aperto e poi chiuso. Un’attività imprenditoriale poco fortunata che ha spinto l’ex fidanzato di Emma Marrone a testare altre strade…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: perché si parla di nuovo di crisi

L’annuncio della gravidanza di Adelaide De Martino ha alimentato ancora di più i gossip circa una nuova crisi tra Belen e Stefano. Non sono passate inosservate le mancate congratulazioni della Rodriguez alla cognata: né un like, né un dolce commento. Tra l’altro da tempo la coppia non si fa più vedere insieme. È vero che De Martino ha rimarcato più volte di voler vivere questo riavvicinamento con maggiore discrezione e riservatezza ma questo silenzio comincia a pesare…La storia si ripete?

Insieme dal 2012, ma marito e moglie dal 2013, Stefano e Belen si sono detti più volte addio nel corso dell’ultimo decennio. La prima rottura è avvenuta a fine 2015. Entrambi hanno portato avanti nuove relazioni, pur restando genitori presenti e affidabili per il figlio Santiago: la Rodriguez ha amato per tre anni Andrea Iannone mentre De Martino ha frequentato la stilista e imprenditrice Gilda Ambrosio.

Nel 2019 il primo ritorno di fiamma e la successiva rottura nel 2020, il famigerato anno del Covid, che ha portato molte coppie ad allontanarsi, tra cui appunto quella formata da Belen e Stefano. La Rodriguez si è consolata con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marì nell’estate 2021, per poi tornare tra le braccia del marito nel dicembre dello stesso anno.

Nonostante i tira e molla Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno mai divorziato ufficialmente. “Non tutti i divorzi vanno a buon fine”, ha dichiarato una volta il 33enne.