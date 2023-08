Belen come Arisa, in lingerie su Instagram: la sua vendetta su Stefano De Martino

È certamente l’estate di Belen e Stefano De Martino. La coppia, che non è più una coppia da mesi, sta tenendo catalizzata l’attenzione su di sé e, tra un’evoluzione e l’altra, abbiamo capito che entrambi stanno cercando di voltare pagina. Lei soprattutto, che starebbe provando a conoscere l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre lui sarebbe rimasto single nonostante le insistenti voci che lo vedevano al fianco di una donna. Eppure, la showgirl argentina sembra tutt’altro che pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita e, anzi, offre continui rimandi al passato.

Belen Rodriguez, la foto in lingerie su Instagram

La foto in intimo che Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram si aggiunge ai tanti riferimenti che, in questi lunghi mesi lontana da Stefano De Martino, sembrano ricostruire una storia che nessuno ha voglia di raccontare. L’ennesima rottura, la terza, non è stata una passeggiata. Si è parlato addirittura di tradimento, da parte di lui, ma entrambi sono stati ben attenti a mantenere la privacy sulla loro vita privata. Se facciamo eccezione per il video con i cervi e con le corna, certo, che pareva togliere ogni dubbio in merito.

Intanto, prima di tornare ai suoi tanti impegni lavorativi, la showgirl argentina ha voluto regalarci uno scatto che si potrebbe definire audace – di lei in lingerie (che arriva dopo il nudo integrale di Arisa) – che ha accompagnato con una didascalia laconica. Che si tratti di una nuova vendetta contro Stefano De Martino? Difficile a dirsi: di certo lei sta provando in tutti i modi a ritrovare se stessa, anche attraverso un’amicizia – quella con Elio Lorenzoni – che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Lui, dopotutto, ci crede moltissimo. Dopo le settimane trascorse insieme, ha deciso di farla conoscere agli amici più cari portandola alla festa per il battesimo dell’ex naufraga Beatrice Marchetti. Belen è apparsa immediatamente a suo agio: ha cantato e si è divertita con i presenti, dimenticando tutto quello che ha passato negli ultimi mesi, dalla crisi alla fine del rapporto lavorativo con Mediaset.

Le reazione di Adelaide, sorella di Stefano De Martino

Nonostante le indiscrezioni siano piuttosto insistenti, e si sia fatto pure un nome, a ribadire che Stefano De Martino sarebbe ancora single ci ha pensato sua sorella Adelaide. Sembrava infatti che l’ex ballerino stesse frequentando l’attrice Beatrice Vendramin, ma la sua reazione suggerisce che le cose stanno diversamente.

Adelaide è infatti comparsa sotto un post dedicato a suo fratello in cui si parlava di una “crociera da single”, mettendoci un like. Single da quando il suo matrimonio è finito, contrariamente a quanto trapelato, e con l’unico obiettivo di tornare presto al lavoro che l’aspetta. La sua estate si è infatti divisa tra le vacanze da solo e quelle che ha trascorso con il figlio Santiago, che ha passato le sue vacanze un po’ con la mamma e un po’ con il papà. Quello per il bambino è un amore che li lega ancora e che li unirà per sempre. Malgrado l’amore sia finito, infatti, sono sempre riusciti a rimanere solidi nel rapporto con lui e sono entrambi molto presenti nella sua vita.