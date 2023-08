Belen Rodriguez svela il tradimento e mostra “le corna” su Instagram

“Ho visto lei che bacia lui”, canterebbe Annalisa. Belen Rodriguez non si è trattenuta e ha condiviso con i suoi fan di Instagram un video dal messaggio che sembrerebbe inequivocabile. Per quanti in queste ore si chiedono se la relazione tra lei e Stefano De Martino sia finita a causa di un tradimento di lui ora sembra arrivare l’eloquente risposta servita su un piatto d’argento.

In queste ore la showgirl dalle origini argentine sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua piccola Luna Marì, la figlia avuta dalla relazione con l’allora compagno Antonino Spinalbese. La modella e conduttrice non manca di condividere sul suo profilo social personale i momenti più belli di quella che, all’apparenza, sembra essere una fuga estiva tra relax e tranquillità. Ma, dal nulla, arriva la condivisione inaspettata che lasciato i fan senza parole.

Belen Rodriguez “mostra le corna”: il video su Instagram

Dopo un video in una storia Instagram in cui Belen ha destato i sospetti dei fan più attenti toccandosi la testa alla ricerca di qualcosa (“delle corna?”) ora la showgirl sembra non lasciare dubbi a quanti sostengono che la relazione tra i due sia finita a causa dei tradimenti subiti da parte di Stefano De Martino. Belen Rodriguez sembra voler lasciare intendere molto più di quanto fatto fino a questo momento. Avete capito bene, è arrivato il momento di un nuovo episodio della serie tv sulla chiacchieratissima coppia. Inutile dirlo: i due sono sempre più lontani (e questo è evidente) e la loro separazione è ormai data per certa. Nel frattempo però i gossip continuano a impazzare. Soltanto poche ore fa l’ex ballerino di Amici, sarebbe stato avvistato a Napoli con Emma.

In tutto questo Belen aveva mantenuto il silenzio assoluto sull’argomento, mandando solo alcuni indizi sui social lasciati alla libera interpretazione di quanti continuano a interessarsi alla loro vicenda. Proprio adesso, nel momento più caldo del chiacchiericcio sulla loro relazione, Belen Rodriguez ha scelto di condividere sul proprio account Instagram un video emblematico: un prato, dei cervi e tante, tante corna. Nessun suo commento personale ad accompagnare il video.

Ma a commentare (eccome!) ci hanno pensato i fan. Sotto il post si è scatenato il delirio: chi la critica per la scelta di condividere un video del genere, che le porta solidarietà avendo interpretato il messaggio sottinteso. Tra i like, a sorpresa, anche quello di Emma.

De Martino ha tradito Belen?

La domanda comunque continua ad emergere. È vero, il messaggio sembra arrivare forte e chiaro, ma la certezza su come si sono svolti i fatti può arrivare solo dai diretti interessanti e ora sembra che risposte siano ancora lungi dall’essere date. Dunque quali sono i reali motivi celati dietro la nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Intanto, De Martino (presto ospite a Belve di Francesca Fagnani) sembra non interessarsi alla questione e non si pronuncia sull’argomento o sulle mosse social dell’ex. Il ballerino di Amici di Maria De Filippi è volato in America insieme a suo figlio Santiago e i due attualmente si trovano a New York, dove trascorreranno alcuni giorni di vacanza lontano da occhi indiscreti.