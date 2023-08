“Belve”, Francesca Fagnani conferma il primo grande ospite: Stefano De Martino

Fonte: IPA Stefano De Martino ospite di Belve con Francesca Fagnani

Uno dei programmi più apprezzati sul fronte Rai è di certo Belve, tra le rivelazioni di questi anni. Francesca Fagnani è stata in grado di condurre un’intervista più interessante dell’altra, ritrovandosi costantemente sulle pagine delle edizioni web dei giornali.

Il suo stile è molto amato dal pubblico, dal momento che trasmette onestà. È pronta a improvvisare e spesso è chiamata a farlo dal tipo di ospiti che si ritrova davanti. Basti pensare al faccia a faccia con Ornella Vanoni. Dalle parole sofferte sul passato di Claudio Amendola a quelle a tema amoroso di Claudia Pandolfi, soltanto per citarne un paio. Tutto pronto al suo ritorno ed è stato anche annunciato il primo ospite. Per la gioia dei telespettatori, seduto in studio ci sarà Stefano De Martino.

Stefano De Martino a Belve

Tutto pronto per il 26 settembre 2023, quando BelveI tornerà su Rai 2. Francesca Fagnani confermata alla guida dell’ottimo programma, che farà capolino in prima serata anche nella primavera del 2024, stando al palinsesto.

Leggiamo su Libero che la stessa conduttrice ha confermato la presenza di Stefano De Martino nel suo studio. Un ospite particolarmente ambito, considerando il periodo d’oro che sta vivendo, almeno sotto l’aspetto professionale. È probabilmente il conduttore Rai più quotato attualmente. Ha saputo mettersi in mostra e convincere differenti generazioni. Da Stasera tutto è possibile a Bar Stella, dove ha contribuito al lancio dei geniali Contenuti Zero, tutto ciò che tocca diventa oro.

Parlerà di certo di tutto questo e del suo futuro, legato a stretto giro alla Rai, c’è da crederci, dato il grande spazio ottenuto. La rete sembra credere moltissimo in lui, al punto che non è da escludere che in un prossimo futuro, magari non proprio dietro l’angolo, possano anche aprirsi le porte di Sanremo per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Sappiamo però che le domande di Francesca Fagnani sanno essere particolarmente pungenti. D’altronde il programma si chiama Belve, non gattini tenerini. Inevitabilmente si parlerà quindi anche di Belen Rodriguez, tentando di far chiarezza una volta per tutte.

C’è già chi si aspetta un momento alla Francesco Totti, in riferimento all’unica intervista rilasciata sul fronte separazione da Ilary Blasi. Sì, perché ormai sul web si dà per scontato il loro addio. Alcuni parlano di nuovo tradimento da parte di lui, ma ad oggi è soltanto gossip. A breve la parola passerà al diretto interessato.

Belve, da Stefano De Martino a Barbara D’Urso

Non solo Belen Rodriguez, sul fronte relazionale. Stefano De Martino potrebbe ritrovarsi anche a rispondere a domande su Alessia Marcuzzi. Si è parlato molto di un loro ipotetico flirt, senza lo straccio di una prova, sia chiaro.

Potrebbe essere la volta buona per fare chiarezza. Proprio la Marcuzzi, reduce dal buon risultato di Boomerissima, avrebbe rifiutato l’invito, stando a Pipol, che aggiunge come il no sia stato categorico. Chi altri siederà sullo sgabello? Potrebbe esserci spazio per Barbara D’Urso.

Silurata da Mediaset, ne ha di certo da raccontare. Qualche sassolino potrebbe cadere nello studio della Fagnani, che ne sarebbe entusiasta. Via social l’aveva già invitata e sappiamo che il mese scorso hanno trascorso un pomeriggio insieme. Mai dire mai.