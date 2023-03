“Belve”, Claudia Pandolfi: “Mi sono innamorata di una donna”

Fonte: IPA Claudia Pandolfi a Belve

Claudia Pandolfi ospite dell’ultima puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Interviste sempre interessanti e quella che ha visto protagonista la celebre attrice non ha di certo deluso le aspettative.

Si è parlato di cinema e di vita privata, affrontando anche il tema della libertà d’amare chiunque si desideri. Riprendendo una vecchia dichiarazione, Claudia Pandolfi ha liberamente parlato dei sentimenti provati per un’altra donna.

Claudia Pandolfi innamorata di una donna: la storia

Francesca Fagnani è abilissima nel rintracciare vecchie frasi pronunciate dai personaggi famosi che intervista. Spunti di riflessione per indagare più a fondo nel privato di chi siede sullo sgabello dinanzi a lei.

Nel caso di Claudia Pandolfi la dichiarazione era la seguente: “Sono eterosessuale ma anche un po’ lesbica”. L’attrice ha raccontato un episodio divertente, verificatosi al termine di una conferenza stampa.

Le si era avvicinata una reporter per le ultime domande, faccia a faccia, dicendole qualcosa di lusinghiero. La reazione divertita della Pandolfi fu molto schietta: “Ma ci stai provando? Guarda che se ci provi, ci riesci”.

Qualcosa che ha gettato luce su una fase della sua vita, alquanto breve, nella quale il mondo femminile l’ha incuriosita, ha spiegato a Belve. Curiosità e non solo, dal momento che ha svelato d’aver avuto una fidanzata in passato.

“Mi sono innamorata di questa donna, che era un faro per me. Avevo parecchie inquietudini in quella fase ma non mi sono posta nessun problema. È stata una storia bellissima, che ho vissuto per un mesetto”.

Claudia Pandolfi, matrimonio lampo e vita da set

Se è vero che la storia d’amore con questa donna misteriosa non è durata poi molto, non si può dire che il matrimonio di Claudia Pandolfi con Massimiliano Virgili sia stato più longevo.

La padrona di casa ha indagato sulla questione, sottolineando come tutto finì dopo appena un mese.

L’attrice si è presa le colpe del caso in questa vicenda: “Il matrimonio fu un mio problema. Mi ero ritrovata sposata, senza averne alcuna intenzione”.

Non è stato di certo facile trovare il coraggio di parlare apertamente di questi suoi sentimenti alla persona al suo fianco, ma in realtà questo processo di realizzazione aveva avuto inizio in precedenza.

Tutti avevano tentato di sminuire la cosa, parlando di normale crisi prematrimoniale: “L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli. Mi spiegò che in realtà non volevo sposarmi”.

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani sono stati affrontati svariati argomenti e, ovviamente, ci si è soffermati anche sulla sua professione. Una delle ospiti celebri di questa edizione di Belve in prima serata è stata Carolina Crescentini, che ha parlato dell’inutilità della maggior parte delle scene di sesso proposte dagli sceneggiatori.

Il concetto di fondo è semplice e Boris, acclamata serie TV, lo ha spiegato egregiamente: scene intime proposte in quelle fasi del girato in cui non si ha bene un’idea di cosa far fare ai personaggi.

Claudia Pandolfi non potrebbe essere più d’accordo. Se la collega ha citato per l’occasione un esempio recente, parlando di Mare Fuori, nel suo caso l’episodio risale al lavoro sul set di Quando la notte, di Cristina Comencini: “Un film eccezionale, che alla fine ha un momento di sesso, che poteva durare anche 15 minuti in meno, per farti capire quanto era lungo”.