Chi è Marco De Angelis, il fidanzato di Claudia Pandolfi

IPA Claudia Pandolfi e Marco De Angelis

Produttore cinematografico e artista, Marco De Angelis è da oltre dieci anni il compagno di Claudia Pandolfi. Una storia d’amore lunga e duratura, vissuta lontano dalle telecamere e che ha reso molto felice la nota attrice.

Chi è Marco De Angelis, la carriera e i film

Nato l’8 ottobre 1980, Marco De Angelis ha sviluppato sin da giovane un forte interesse per il cinema e la produzione audiovisiva. Dopo gli studi è entrato nel mondo della produzione cinematografica, costruendo una carriera che l’ha portato a ricoprire il ruolo di responsabile della Dap De Angelis Group, una società di produzione italiana specializzata nella realizzazione di film e fiction televisive.

Nel corso della sua carriera De Angelis ha prodotto diversi progetti cinematografici e televisivi, collaborando con registi e artisti italiani affermati. Tra i film a cui ha lavorato si possono citare Tarda estate (2010) e Terra (2015), entrambi diretti da Antonio Di Trapani, oltre a pellicole come La mossa del pinguino (2014) e Non c’è campo (2017).

Negli ultimi anni il suo lavoro si è anche esteso al mondo delle serie tv. Non a caso Marco De Angelis è stato coinvolto nella produzione di fiction di successo tra cui la popolare serie Baby, distribuita su Netflix e molto apprezzata dal pubblico.

Marco De Angelis e Claudia Pandolfi, il loro amore

La storia d’amore tra Marco De Angelis e l’attrice Claudia Pandolfi è iniziata nel 2014, grazie ad un incontro di lavoro. Fin dall’inizio la loro relazione è stata caratterizzata da una forte complicità e un equilibrio che li ha portati a creare una relazione durata oltre 13 anni.

Fra le tappe più significative della loro unione c’è senza dubbio la nascita del figlio Tito, arrivato il 15 gennaio 2016. Claudia Pandolfi ha raccontato più volte che lei e il compagno vivono in due case separate. “Siamo andati in questa direzione perché era la scelta più naturale per lo stile di vita che abbiamo e perché i bisogni cambiano – aveva confidato qualche tempo fa ad F -. Stiamo insieme dal 2014, il rapporto nel tempo evolve, i bambini crescono. Marco all’inizio non era d’accordo per cultura, per indole, ma lo è diventato. È evidente che avere due case è un lusso che non tutti possono permettersi. Ma posso dire che è bellissimo ritrovarsi dopo essersi ripresi i propri spazi”.

L’attrice, di recente ospite a Verissimo, ha spiegato di aver trovato in Marco De Angelis la persona giusta per lei, in grado di comprenderla e di accogliere le evoluzioni del loro rapporto di coppia. “Le relazioni sono un incastro complesso – ha confidato a Silvia Toffanin -. Ci vuole molta alchimia tra le persone. Cambiamo negli anni, non rimaniamo mai gli stessi. Aggiornare la propria storia rispetto a quello che siamo noi è sempre molto utile. Non sono la stessa persona di dieci anni fa”.

“Marco è una persona molto diversa da me – ha spiegato Claudia Pandolfi, parlando del compagno -. Sono quasi 13 anni che stiamo insieme. È un rapporto molto bello e vivo. Non ho mai voluto che diventasse stantio. Bisogno essere sempre in ascolto dell’altra persona”.