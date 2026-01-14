acasadi Claudia Pandolfi, l’appartamento dove vive senza il suo compagno Marco De Angelis

Immersa nel verde e lontana dal caos, la casa di Claudia Pandolfi è uno spazio che parla di libertà e creatività

IPA Claudia Pandolfi

Ci sono case che non hanno bisogno di presentazioni perché parlano attraverso l’atmosfera che si respira al loro interno. Quella in cui vive Claudia Pandolfi è un luogo che riflette perfettamente il suo modo di stare al mondo: indipendente, caldo, senza rigidità e molto, molto creativo. Un rifugio immerso nel verde pensato per rallentare, per ritrovare il silenzio e per abitare i propri spazi senza compromessi. Non è solo una questione estetica, ma una scelta di vita che dialoga con il suo percorso personale e familiare. Cosa si trova al suo interno? Legno, colori caldi, luce naturale a tutto il relax di chi cerca la tranquillità.

La casa di Claudia Pandolfi è un mix di rustico e moderno

L’abbiamo da pochissimo vista nella terza stagione di Un professore accanto ad Alessandro Gassmann, ma Claudia Pandolfi si mostra spesso anche sui social dove ama prendersi in giro e mostrare qualcosina della sua vita privata (ma non troppo). Non di rado i suoi video su Instagram ci danno l’occasione di fare qualche piccola incursione nella sua casa ed è così che ci siamo innamorati di quello che sembra, a tutti gli effetti, un nido accogliente.

La casa si trova in periferia, lontano dalla frenesia della grande città e immersa in un verde che rapisce, tra il canto degli uccelli e spazi all’aperto che invitano a perdere lo sguardo verso l’orizzonte. Il contesto è quindi più quello della campagna che della città e questo vuol dire solo una cosa: relax. Che in fondo è quello che Pandolfi ha sempre detto di voler cercare. Un luogo protetto e silenzioso dove il tempo sembra scorrere con un passo diverso e dove l’attrice si diverte a suonare, cantare e tirare con l’arco.

Se all’esterno c’è una grande piscina circondata dagli alberi, sono gli interni a mostrarci il vero carattere della casa. Qui domina un’atmosfera calda e accogliente, costruita attorno al legno delle travi a vista, della scala interna, del soppalco e di molti arredi, che creano una continuità visiva e sensoriale immediata. Il cuore della casa è la zona pranzo, spazio conviviale e vissuto, dove l’isola ha un piano cottura dal top a mosaico colorato: un dettaglio frizzante che spezza l’equilibrio naturale dei materiali e restituisce tutta la personalità dell’attrice.

Intorno, tocchi di colore negli accessori, cuscini spiritosi e complementi dagli stili diversi alleggeriscono l’insieme, mentre la parete attrezzata con tv e forno in acciaio (per la pizza? Chissà) incorniciata da pietre chiare a vista, completa un mix armonioso di rustico e moderno. Un ambiente pensato per essere abitato, condiviso, vissuto senza forzature, dove comfort e carattere convivono con naturalezza.

Una casa tutta sua

Sarà forse la perfezione di un ambiente così familiare, personale e accogliente a far scegliere all’attrice di vivere separata dal compagno Marco De Angelis? In realtà la decisione di non abitare insieme non sembra essere stata presa a tavolino, ma è arrivata in modo naturale e graduale nel corso degli anni. Claudia Pandolfi ha parlato più volte di questo aspetto della sua vita privata e ancora oggi rivendica con orgoglio la scelta.

Una decisione che racconta un modo diverso di intendere il rapporto di coppia, fatto di autonomia e rispetto dei propri spazi. La sua abitazione diventa così non solo un luogo fisico, ma anche simbolico: un posto in cui ritrovarsi, crescere, accogliere i figli e tornare a sé. Qui trascorre il tempo con Tito, nato nel 2016, in un ambiente pensato per essere vissuto con naturalezza, senza schemi rigidi, proprio come la sua relazione.