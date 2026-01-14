acasadi Claudia Pandolfi, l’appartamento dove vive senza il suo compagno Marco De Angelis

Ci sono case che non hanno bisogno di presentazioni perché parlano attraverso l’atmosfera che si respira al loro interno. Quella in cui vive Claudia Pandolfi è un luogo che riflette perfettamente il suo modo di stare al mondo: indipendente, caldo, senza rigidità e molto, molto creativo. Un rifugio immerso nel verde pensato per rallentare, per ritrovare il silenzio e per abitare i propri spazi senza compromessi. Non è solo una questione estetica, ma una scelta di vita che dialoga con il suo percorso personale e familiare. Cosa si trova al suo interno? Legno, colori caldi, luce naturale a tutto il relax di chi cerca la tranquillità.
La casa di Claudia Pandolfi è un mix di rustico e moderno
L’abbiamo da pochissimo vista nella terza stagione di Un professore accanto ad Alessandro Gassmann, ma Claudia Pandolfi si mostra spesso anche sui social dove ama prendersi in giro e mostrare qualcosina della sua vita privata (ma non troppo). Non di rado i suoi video su Instagram ci danno l’occasione di fare qualche piccola incursione nella sua casa ed è così che ci siamo innamorati di quello che sembra, a tutti gli effetti, un nido accogliente.
La casa si trova in periferia, lontano dalla frenesia della grande città e immersa in un verde che rapisce, tra il canto degli uccelli e spazi all’aperto che invitano a perdere lo sguardo verso l’orizzonte. Il contesto è quindi più quello della campagna che della città e questo vuol dire solo una cosa: relax. Che in fondo è quello che Pandolfi ha sempre detto di voler cercare. Un luogo protetto e silenzioso dove il tempo sembra scorrere con un passo diverso e dove l’attrice si diverte a suonare, cantare e tirare con l’arco.
Se all’esterno c’è una grande piscina circondata dagli alberi, sono gli interni a mostrarci il vero carattere della casa. Qui domina un’atmosfera calda e accogliente, costruita attorno al legno delle travi a vista, della scala interna, del soppalco e di molti arredi, che creano una continuità visiva e sensoriale immediata. Il cuore della casa è la zona pranzo, spazio conviviale e vissuto, dove l’isola ha un piano cottura dal top a mosaico colorato: un dettaglio frizzante che spezza l’equilibrio naturale dei materiali e restituisce tutta la personalità dell’attrice.
Intorno, tocchi di colore negli accessori, cuscini spiritosi e complementi dagli stili diversi alleggeriscono l’insieme, mentre la parete attrezzata con tv e forno in acciaio (per la pizza? Chissà) incorniciata da pietre chiare a vista, completa un mix armonioso di rustico e moderno. Un ambiente pensato per essere abitato, condiviso, vissuto senza forzature, dove comfort e carattere convivono con naturalezza.
Una casa tutta sua
Sarà forse la perfezione di un ambiente così familiare, personale e accogliente a far scegliere all’attrice di vivere separata dal compagno Marco De Angelis? In realtà la decisione di non abitare insieme non sembra essere stata presa a tavolino, ma è arrivata in modo naturale e graduale nel corso degli anni. Claudia Pandolfi ha parlato più volte di questo aspetto della sua vita privata e ancora oggi rivendica con orgoglio la scelta.
Una decisione che racconta un modo diverso di intendere il rapporto di coppia, fatto di autonomia e rispetto dei propri spazi. La sua abitazione diventa così non solo un luogo fisico, ma anche simbolico: un posto in cui ritrovarsi, crescere, accogliere i figli e tornare a sé. Qui trascorre il tempo con Tito, nato nel 2016, in un ambiente pensato per essere vissuto con naturalezza, senza schemi rigidi, proprio come la sua relazione.