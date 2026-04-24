acasadi Ilary Blasi, dove vive attualmente la conduttrice

La conduttrice romana vive nella sua Roma ma in un quartiere immerso nel verde: la sua casa è un mix perfetto di lusso e comfort

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste della nuova stagione televisiva di Mediaset, ma mentre il pubblico si prepara a rivederla in prima serata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip, c’è un altro aspetto della sua vita che continua a incuriosire: dove vive oggi? La risposta porta dritto nel cuore di Roma, in una residenza che è molto più di una casa, ma un vero universo privato fatto di eleganza, tecnologia e quotidianità. Insomma, un mix di ciò che caratterizza la conduttrice.

Dove vive Ilary Blasi

Ilary Blasi è sinonimo di Roma tanto quanto il suo iconico ex marito Francesco Totti, di questo siamo tutti d’accordo. Non a caso Ilary, ormai prossima alle nozze con Bastian Müller, non si è mai mossa dalla sua città natale con la quale conserva un legame davvero speciale.

Roma resta il suo punto fermo, anche nei momenti di cambiamento. La conduttrice vive in una grande villa nella zona Eur, uno dei quartieri più moderni e residenziali della Capitale. Un’area lontana dal caos del centro storico, ma allo stesso tempo ben collegata e immersa nel verde.

La proprietà si trova in un contesto scelto da molti volti noti dello showbiz proprio per la tranquillità e la discrezione che garantisce. Qui, tra viali alberati e grandi abitazioni indipendenti, Ilary ha costruito il suo spazio intimo, lontano dai riflettori (per quanto le è possibile), restando comunque nel cuore della sua città.

Tutto il comfort del lusso

Più che una semplice casa, quella della conduttrice del GF Vip è una vera e propria dimora di lusso. Parliamo di una struttura imponente, con decine di ambienti distribuiti su un’ampia superficie che ricorda, per dimensioni, un piccolo complesso residenziale.

Gli interni raccontano uno stile contemporaneo, fatto di linee pulite e colori neutri. La cucina, ad esempio, è pensata per essere funzionale ma anche accogliente, con un’isola centrale perfetta per i momenti in famiglia con sua figlia Chanel Totti o, a breve, con il nuovo marito. Il salotto, invece, gioca su un equilibrio tra design e comfort: grandi divani, luci soffuse e dettagli ricercati creano un’atmosfera intima, quasi cinematografica.

Non manca poi una zona dedicata al relax e al tempo libero: nella villa sono presenti una sala cinema privata, una palestra e una spa. Spazi che trasformano la quotidianità in un’esperienza esclusiva, senza bisogno di uscire di casa.

Se gli interni colpiscono, è l’esterno a lasciare davvero senza parole. Il giardino che circonda la villa è ampio e curato in ogni dettaglio, pensato per offrire sia momenti di relax che occasioni di svago. Al centro spicca una grande piscina dal design moderno, impreziosita da elementi scenografici che la rendono uno dei punti più suggestivi della proprietà. Attorno, zone relax, aree ombreggiate e spazi dedicati alla vita all’aperto.

Non mancano poi le aree sportive, campi per diverse attività e zone gioco che raccontano una casa vissuta, soprattutto dai figli. Un equilibrio tra lusso e quotidianità che rende la villa meno distante e più “familiare” di quanto si possa immaginare.