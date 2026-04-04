Chanel Totti svela il suo segreto di bellezza su Instagram: il body contouring che assottiglia il punto vita

Chanel Totti svela qual è il segreto del suo fisico: il trattamento senza bisturi a cui si sta sottoponendo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel Totti

Chanel Totti svela su Instagram uno dei suoi segreti di bellezza, postando un video in cui si sottopone ad un trattamento che assottiglia il punto vista e lo rende più snello e tonico.

Chanel Totti svela il suo segreto di bellezza

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai diventata una star. Già particolarmente conosciuta su Tik Tok e Instagram come influencer, Chanel è sbarcata in tv con Pechino Express. La ragazza infatti forma insieme all’amica d’infanzia Filippo Laurino la coppia de I Raccomandati.

Nonostante i tanti pregiudizi che avevano accompagnato il suo esordio in televisione, Chanel ha conquistato tutti. A sorprendere la sua spontaneità, la schiettezza e la genuinità, decisamente lontane dall’idea di “ragazza viziata” che era stata avanzata da molti.

“Assomiglio totalmente a mamma, dovendo fare un paragone tra lei e papà – aveva raccontato Chanel qualche tempo fa -. Io sono più rompiscatole ma come lei, se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole”.

Perché nonostante tutto la secondogenita di Ilary e Totti si sente una ragazza come tante e conduce una vita tutto sommato normale. Studia e adora allenarsi per prendersi cura del suo corpo. “Sono una ragazza normale, ho finito scuola e ora studio all’università – ha confessato -. Faccio palestra, pilates e mi piace mangiare tanto. La tv? È stato difficile avere le telecamere puntate addosso, all’inizio ho fatto fatica, non parlavo. Non sono abituata alle telecamere”.

Su Instagram, Chanel ha condiviso uno dei suoi segreti per restare in forma e scolpire il corpo, si tratta del body conturing. Nella clip pubblicata nelle Stories vediamo la figlia di Ilary Blasi che si sottopone al trattamento con un macchinario.

La 18enne afferma di essere arrivata già alla terza seduta e di aver notato ottimi risultati. Il body contouring infatti favorisce il drenaggio dei liquidi, combatte la cellulite e le adiposità localizzare, ridefinendo i contorni del corpo. Tutto, come spiega Chanel “in modo naturale”.

Cos’è il body contouring

Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più. Con il termine body contouring si indicano alcuni trattamenti estetici non invasivi (o minimamente invasivi) che hanno come scopo quello di ridisegnare la silhouette del corpo agendo su zone specifiche come addome, fianchi, cosce e glutei. L’obiettivo non è quello di dimagrire in senso stretto, ma piuttosto di rimodellare.

Con il body contouring si vanno infatti a ridurre gli accumuli adiposi localizzati, inoltre si contrasta la cellulite e si drenano i liquidi in eccesso, rassodando i tessuti cutanei. Le tecnologie utilizzate per ottenere questo risultato variano da centro a centro e possono includere radiofrequenza, ultrasuoni focalizzati, criolipolisi, pressoterapia e massaggi manuali ad alta intensità. Ciò che accomuna tutte queste tecniche, come ha spiegato anche la stessa Chanel Totti, è la promessa di risultati che siano bene visibili, spesso già dalla prima seduta, senza bisogno di bisturi né di tempi di recupero. Va sottolineato che come ogni trattamento estetico, ovviamente, i risultati dipendono anche dallo stile di vita che si sceglie di seguire. Un’alimentazione equilibrata e una buona idratazione sono come sempre essenziali per ottenere dei risultati visibili e stabili nel tempo.