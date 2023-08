Belen e Stefano De Martino in crisi: l’intervento di Maria De Filippi

Non accennano a placarsi le voci intorno alla crisi del momento, quella tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia, che fino a qualche mese fa sembrava aver ritrovato l’armonia e la serenità tanto agognata, oggi è più lontana che mai.

Se inizialmente si parlava di un tradimento da parte dell’ex ballerino di Amici, a confermare la rottura le foto della showgirl argentina in compagnia del presunto nuovo compagno, l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Secondo le ultime indiscrezioni pare che negli ultimi giorni a intervenire sia stata Maria De Filippi, determinata a recuperare il rapporto tra i due.

Crisi Belen e Stefano: interviene Maria De Filippi

Sembra non esserci pace per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la coppia più chiacchierata dell’estate continua ad accendere i riflettori su di sé, tra voci di tradimenti e indiscrezioni. Non è certo un mistero che la showgirl argentina sia stata paparazzata in compagnia di Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco subito etichettato come sua nuova fiamma.

Eppure c’è chi è sicuro che Belen sia single, come ha riportato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che ha fatto sapere i due sono solo amici di vecchia data: “Chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio”.

Dove sta la verità è difficile saperlo, ma una cosa sembra ormai certa: tra Rodriguez e De Martino la crisi c’è ed è evidente. Tra frecciatine social e dichiarazioni sibilline i due non si stanno risparmiando, alimentando i gossip sul loro conto.

Tra le indiscrezioni degli ultimi giorni, pare che ci sia qualcuno preoccupato per le sorti della coppia. Si tratterebbe di Maria De Filippi, che starebbe cercando di fare da pacere per placare gli animi dei due. A rivelarlo un autore televisivo che ha rivelato al settimanale Nuovo: “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare“.

Non è certo un mistero che la conduttrice sia una maestra della diplomazia: affezionata a entrambi, si starebbe impegnando per riportare la pace nella coppia.

Belen e Stefano, la crisi

Si parla da tempo di una crisi tra Belen e Stefano De Martino: tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quando le voci di un allontanamento hanno cominciato a farsi sempre più insistenti. A scatenare i pettegolezzi l’arrivo del conduttore alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede e particolarmente vicino ad Alessia Marcuzzi, che ha subito alimentato i gossip su un presunto tradimento.

E mentre Belen rimaneva in silenzio, apparivano le foto di lei mano nella mano con Elio alla festa di compleanno di Ignazio Moser, seguite poco dopo da quelle pubblicate dal settimanale Chi, che davano per certa la relazione con l’imprenditore. Per il giornalista Roberto Alessi si tratta solo di un’amicizia, dato che “Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”.

A completare il quadro della crisi tra i due Fabrizio Corona, convinto che fossero già separati da mesi. Lei su Instagram è sempre più misteriosa, anche se tra i commenti c’è chi è sicuro che sia tutta “Una fuffa mediatica”: dove starà la verità?