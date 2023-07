“Belen Rodriguez casta come un giglio”: la storia con Elio non è come sembra

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ancora una volta regina del gossip italiano. La soubrette argentina è tornata al centro della cronaca rosa dopo l’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino, al quale si era riavvicinata a dicembre 2021, dopo la fine della breve relazione con Antonino Spinalbese. Un riavvicinamento, il terzo, che ha fatto fin da subito scalpore ma che ha inevitabilmente fatto sognare i più romantici.

Da qualche settimana non si fa che parlare della nuova liaison di Belen, quella con Elio Lorenzoni, che la Rodriguez conoscerebbe da tempo e che avrebbe rivisto in occasione della festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Una liaison né confermata né smentita ma che non sarebbe come sembra.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno insieme?

Stando a quanto scrive Roberto Alessi su Novella 2000 non ci sarebbe alcuna storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: i due sarebbero solo buoni conoscenti e pure da parecchio tempo. Insomma, un’amicizia di vecchia data che qualcuno ora avrebbe spacciato per passione travolgente. “Balla clamorosa”, mi dicono gli amici – fa sapere il giornalista e opinionista tv – “Non c’è proprio storia: è un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone“. Ma ci sono abbracci, baci e telefonate. “Non contano: Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”.

E poi ancora: “Certo è che se lei è bellissima e sensuale, e lui regge il confronto, è facile pensare che ci sia qualcosa, ma chi vuol loro bene (sia a lei sia a lui) assicura che al momento Belen è casta come un giglio“. In merito alla separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i cui motivi restano avvolti nel mistero, Roberto Alessi ha rivelato: “Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è mai stata documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. “Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela“, mi dicono, “Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque“. Sarà”.

Belen Rodriguez e l’addio a Stefano De Martino

Ad oggi non si conoscono i motivi del nuovo addio, il terzo, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. C’è chi parla di differenze inconciliabili e chi insinua di eventi che avrebbero minato ancora di più il rapporto e spinto l’ex ballerino di Amici ad allontanarsi dalla moglie. Entrambi hanno tolto la fede nuziale senza dare troppe spiegazioni a fan e curiosi mentre Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano (in attesa di un bebè) ha smesso di seguire su Instagram la cognata e cancellato le ultime foto insieme.

Il matrimonio di Belen e Stefano è stato celebrato nel 2013 e nonostante le diverse crisi la coppia, che ha un figlio di dieci anni (Santiago, molto legato ai suoi genitori), non ha mai divorziato ufficialmente. La Rodriguez è pure mamma di Luna Marì, la bambina nata nel 2021 dal rapporto intenso quanto fugace con Antonino Spinalbese. La piccola ha accolto subito bene nella sua vita Stefano De Martino, che considera più uno zio che un patrigno e chiama affettuosamente “Tete”.