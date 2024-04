È arrivato, il biopic che ripercorre l’intensa vita di Amy Winehouse. Noi, ne vogliamo ripercorrere lo stile. Perché da quest’icona della musica, nata con una voce da cigno e un’anima sfaccettata, abbiamo solo che da imparare in fatto di stile. Premessa:. Amy non si vestiva seguendo i trend del momento, ma preferiva quelli di 50 anni prima. Non dobbiamo puntare anche noi al rockabilly, ma la morale è che il nostro stile deve rappresentare la nostra personalità e non copiare le vetrine in centro.