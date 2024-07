La "Jungle Fever" è ormai esplosa: lo stile green è di tendenza, per un ritorno alla natura. Vediamo come arredare casa in stile "Giungla Urbana"

Fonte: iStock Ispirazione in stile Urban Jungle per la casa

È Jungle Fever! Si è scatenata una sorta di “febbre” nei confronti dello stile Giungla Urbana, un modo unico per rivitalizzare gli ambienti di casa, che così diventano un nido verde. Per chi abita in città, è un modo concreto per riconnettersi con la natura, per rifugiarsi in un’oasi dopo una lunga giornata lavorativa. Gli elementi ricorrenti? Tutti quelli naturali, ovviamente, dal legno al rattan, fino alle carte da parati botaniche e a motivo vegetale. Immancabili piante e fiori, che conferiscono agli ambienti un aspetto green. Attenzione, però, alla sostenibilità, altro tema caro allo stile Urban Jungle. Scopriamo tutto.

Cos’è lo stile Giungla Urbana

Quando pensiamo alle città, ci vengono in mente l’asfalto, il grigiore, i palazzi di cemento. Non proprio un’oasi naturale, giusto? E allora è la casa che può diventarlo, seguendo i giusti accorgimenti. Questo stile di arredamento è di certo particolare, ma fa parte di un nuovo modo di vivere la casa, che non è più solamente un porto sicuro, ma un punto di riferimento per riconnettersi alla natura e trovare un equilibrio tra l’avanzare della tecnologia e la bellezza degli ambienti green. Una casa moderna può trasformarsi in una giungla? Sì.

L’espressione, lo anticipiamo, è selvaggia. Non parliamo di un stile nature, che può apparire più misurato. Qui è la natura a tornare prepotentemente protagonista e a riprendersi gli spazi in città. Questo trend è iniziato in America ed è giunto sino a noi, e vogliamo provare a portarlo nelle case dei nostri lettori. L’effetto che si ottiene? Ogni ambiente è fresco e allegro, sostenibile e incredibilmente… Jungle! Un comfort senza eguali.

Le caratteristiche dello stile Giungla Urbana

Questo stile è nato dall’esigenza di cambiare profondamente gli ambienti di casa, di rivoluzionarli. Pensiamo alle grandi città come New York: per chi ama la natura, ma deve vivere in una metropoli, non è facile ritagliarsi sempre del tempo per un “Forest Bathing”, ovvero un’immersione nel verde. Un ritorno profondo al passato, con le piante che sono grandi protagoniste, e si può dare libero sfogo alla propria creatività. Anche i mobili risultano più rustici, se non vintage.

Si prediligono l’artigianalità, le stampe a tema nature, le carte da parati botaniche. E si parla di sostenibilità, quindi si dà un occhio di riguardo agli elettrodomestici, per esempio, optando per soluzioni moderne e avanguardistiche. Premessa: questa non è una casa destinata esclusivamente a coloro che hanno il pollice verde. Per fortuna, ci sono tante piante da appartamento che non richiedono molte cure. Perfette per arredare casa in stile Urban Jungle.

I colori dello stile Giungla Urbana

I toni naturali sono i grandi protagonisti dello stile Giungla Urbana. Tutte quelle sfumature che ci trasmettono la sensazione di essere immersi nella natura. Il verde? Colore principale, con ovviamente tutte le sue meravigliose declinazioni. Il marrone? Speciale, tenendo presente che è il colore della terra, del legno. Il contrasto? Non è impossibile, perché si può giocare con il bianco – il colore tenue per eccellenza, ottimo da alternare al verde e al marrone – e, perché no, all’arancione. Questa palette include nuance che richiamano decisamente la natura. Ma è negli ambienti più piccoli che consigliamo di giocare con le sfumature più chiare, per trovare la giusta luminosità. Con i colori neutri o boschivi, in ogni caso, non si sbaglia mai.

I materiali dello stile Giungla Urbana

Possiamo decisamente sbizzarrirci. Come anticipato, cerchiamo di prediligere i materiali e le fibre naturali. Sì al legno, soprattutto al parquet, ma anche al bambù, al giunco di mare, il rattan, o ancora, per i tessuti, cotone e lino. Molto affascinante la pietra, in particolare per gli ambienti esterni. O ancora la terracotta e il vimini. Per ottimizzare i costi, c’è sempre una soluzione a portata di mano: il gres porcellanato effetto legno. In un bagno Urban Jungle, per esempio, possiamo optare per il gres. I rivestimenti in piastrella in tinta unita servono per creare contrasto e alternare l’effetto legno. Il finish? Dipende dai propri gusti personali, magari opaco o lucido.

Gli arredi dello stile Giungla Urbana

C’è una buona notizia: lo stile Urban Jungle non è estremamente rigido, come magari può esserlo il minimal. Perché possiamo mescolarlo con arredi in stile scandinavo, industrial o ancora boho. Il mood giusto è di creare un mix tra vecchio e nuovo, tra vintage e moderno. L’idea in più è di recuperare vecchi mobili, conferendo un aspetto nuovo, ma senza perdere quel tocco di semplicità che è ciò che caratterizza questo stile. Non abbiamo paura di osare con i vecchi arredi della casa della nonna, come un sofà, le poltrone, i tavolini in legno, o ancora il letto a baldacchino. Arredi che fanno dire “wow”. Piccolo tip: in un salotto, non è sempre necessario rivoluzionare gli arredi. Tutt’altro. Possiamo integrare elementi e dettagli nature, piante, carte da parati botaniche. Senza eccessi.

Idee e ispirazioni per la casa in stile Giungla Urbana

Osiamo… con stile! Giochiamo con i contrasti cromatici, osiamo con tinte più tenui e a contrasto (l’arancione è sempre un must), integriamo piante dal fogliame piuttosto ampio, soprattutto in un ambiente come la camera da letto o il salotto. Fanno anche bene! In cucina prediligiamo i materiali naturali, come il legno, e non dimentichiamo di piastrellare la parete: in questo modo possiamo mantenerla pulita, e l’effetto Jungle, con i giusti tocchi, è assicurato.

Per il bagno, la soluzione migliore è attingere dallo stile scandinavo e mixarlo con gli elementi dello stile Giungla Urbana. Qui il pavimento è rigorosamente in gres porcellanato effetto legno, con mobili in legno, piante e dettagli in rattan per conferire eleganza e quel tocco chic che non guasta mai. Attenzione, in effetti, agli accessori, che diventano i nostri validi alleati. Lampade in legno, specchi decorati in stile floreale, vasi di ceramica sono solo alcuni dei complementi che possiamo prediligere. Privilegiamo decisamente le stampe esotiche, perché la tappezzeria è estremamente importante: una volta tornati a casa, sembrerà di stare nella giungla. Ma in città: è questo il bello dello stile, che ci permette di riconnetterci con la natura selvaggia e primitiva.