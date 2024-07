Arredare la casa in stile Bridgerton è possibile: colori, mobili, dettagli da copiare per un'atmosfera romantica e opulenta in stile RegencyCore

Fonte: 123RF Salotto in stile Bridgerton: opulento e romantico

Cari gentili lettori…, c’è chi lo ha letto con la voce di Lady Whistledown e chi non sa assolutamente di cosa stiamo parlando. Ma la tendenza RegencyCore per arredare casa è ormai nel pieno della sua ascesa: la terza stagione della serie è uscita da poco e si è ancora una volta confermata tra le più attese. Ma non limitiamoci a sognare di incontrare un Bridgerton: possiamo portare un pizzico di quell’atmosfera da favola nella nostra casa, ma senza esagerare. Scopriamo come arredare casa ispirandosi a Bridgerton con lo stile Regency.

Cos’è lo stile Regency

I tempi moderni hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere la casa. Questa è una premessa doverosa: siamo abituati ad ambienti moderni, se non minimal, e la tecnologia è la grande protagonista. Eppure, con la serie Bridgerton abbiamo riscoperto il gusto per l’attenzione e la cura verso ogni dettaglio. Prima di tutto, dobbiamo capire cos’è lo stile RegencyCore: siamo nell’Inghilterra dell’Ottocento, una fase caratterizzata per una produzione artistica proficua e affascinante.

Opulenza e buon gusto rendevano ogni casa un piccolo gioiello architettonico. Del resto, il RegencyCore è improntato sul neoclassico, ma con una maggiore luminosità e, soprattutto, un’eleganza smisurata. Il quartiere Mayfair di Londra tutt’oggi ricorda il periodo della “Reggenza”. Le finestre ad arco, le bow window, l’intenzione di puntare all’illuminazione naturale, con raffinati balconcini in ferro battuto. Gli amanti del design trovano questo stile opulento, ma irresistibile: vediamo come portarlo nelle nostre case.

Le caratteristiche dello stile Regency

I colori? Sono accesi, vividi. Un susseguirsi di tonalità pastello e blu zaffiro, verde turchese. Una vivacità che crea dinamismo nelle case, che va ad aggiungere una maggiore profondità a ogni ambiente. Dimentichiamo le tonalità dello stile moderno, e facciamo spazio alle sfumature di prestigio. Non meno importanti sono i mobili, anzi: è questo il segreto per riprodurre lo stile Regency nella propria casa.

Ovviamente, riprodurre fedelmente l’opulenza di quegli anni nelle nostre case improntate sullo stile moderno non è facile, ed è il motivo per cui bisogna sempre considerare il design di partenza prima di comprare uno degli elementi che richiama il RegencyCore. Per quanto riguarda il tipo di legno usato durante l’epoca Regency, troviamo il mogano, il ciliegio e il legno di palissandro, o “legno di rosa”.

Come arredare casa ispirandosi a Bridgerton

L’atmosfera è romantica e nostalgica al contempo, e l’obiettivo è trovare un equilibrio, armonizzando lo stile attuale con un rimando al passato incantevole. Per una casa in stile Bridgerton, ecco tutti gli step indispensabili.

Considerare lo stile di partenza

Prima di considerare qualsiasi elemento da introdurre, dobbiamo dare un’occhiata allo stile di partenza, perché altrimenti l’effetto kitsch è dietro l’angolo. L’obiettivo è evitare un risultato “banale”, se non dozzinale: in questo caso, potrebbe essere utile chiedere un supporto a un Interior Designer.

Scegliere i colori

Possiamo anche valutare di rivoluzionare l’arredo. E allora la prima cosa da fare è scegliere i colori, che, come abbiamo visto, sono accesi, vividi. Il turchese e il bordeaux sono perfetti per ricreare l’atmosfera Regency a casa propria, così come lo sono il verde smeraldo e il blu zaffiro. A questi si aggiungono le tonalità pastello, con cui smorzare e creare contrasti. Non dimentichiamo, infine, il color oro: è il grande protagonista.

Ingresso in stile Regency

Una tecnica di home styling molto in voga al momento è di puntare all’ingresso: è la zona che ci dà il bentornato a casa e che dà, invece, il benvenuto ai nostri ospiti. Per ricreare l’atmosfera Bridgerton nell’ingresso, abbiamo un’idea super chic: una consolle con specchio, un grande classico, tra vasi e piante che aggiungono non solo un tocco di colore, ma di raffinatezza. Immancabili le sedie imbottite, possibilmente con pattern floreali e intarsi dorati.

Soggiorno in stile RegencyCore

Per chi ha visto Bridgerton, il soggiorno è il cuore della casa della famiglia: è qui che ritroviamo molti dei dettagli opulenti che abbiamo accennato. I mobili sono rigorosamente in legno, con intarsi di prestigio, il sofà in velluto ed è presente l’immancabile camino, per creare atmosfera e scaldarsi nelle sere d’inverno, con una tazza di buon tè inglese. Ed è giocando su questi elementi che possiamo ricreare la medesima atmosfera nella nostra casa: divani e poltrone in tessuti pregiati come il velluto, ma attenzione alle dimensioni. Nulla deve risultare eccessivo, bensì, nonostante l’opulenza ostentata, di classe.

Sala da pranzo in stile Bridgerton

Carta da parati in stile Reggenza inglese, con pattern floreali, tavolo in legno, sedie con schienale imbottito e lampadario lussuoso: ecco come immaginiamo la sala da pranzo in stile Bridgerton nella nostra casa. Il dettaglio che rende tutto ancor più chic è il candelabro, naturalmente, perché è un rimando al passato. Le lampade da parete con paralumi sono un ulteriore tocco da non sottovalutare, e aggiungono maggiore fascino al contesto.

Camera da letto in stile RegencyCore

Non può che essere romantica: è l’anima della casa, e lo stile è lussuoso grazie al letto a baldacchino, in cui non mancano tendaggi in seta o in velluto. Le coperte ricamate, le pareti richiamano pattern floreali o motivi damascati, i tendaggi alle finestre, gli specchi e i mobili in legno, con quadri prestigiosi alle pareti. Immancabile il tappeto al centro della stanza, che copre la quasi totalità del pavimento, rigorosamente in legno. Tip finale: non può assolutamente mancare il paravento, un complemento di arredo sobrio, elegante e funzionale.

Complementi di arredo in stile RegencyCore

In tutte le stanze, come abbiamo visto, si ripropongono alcuni elementi, magari in chiave diversa: le dimensioni dei mobili in stile Regency non sono in alcun modo spropositate, anzi. Arredare una casa piccola in stile Bridgerton è del tutto possibile proprio per questo motivo. La carta da parati è l’elemento perfetto per uno stile RegencyCore low cost: decorare le pareti consente di ottenere un effetto opulento senza spendere troppo, ma attenzione ai pattern e alle stampe, che devono essere damascate o floreali. A essere imponenti nelle case Regency sono i tendaggi: a più strati, spesso a contrasto con il resto dell’ambiente. Non solo utili per schermare la luce all’occorrenza, bensì per proteggere la casa dal freddo. Svolgevano, dunque, una duplice funzione: estetica e utilità. Con il fattore Bridgerton, le nostre case saranno più romantiche che mai.