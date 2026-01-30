Bialetti ha realizzato una collezione in edizione speciale interamente dedicata a Bridgerton e ai suoi fan per una pausa caffè davvero Royal

Amazon BIaletti ha realizzato una collezione per la colazione ispirata alla serie Bridgerton

L’attesa è finita, finalmente l’ultima stagione di Bridgerton è arrivata con nuove storie. Il quarto capitolo della serie promette di dare grandi soddisfazioni per la sua trama, ma anche per il suo stile unico ed elegante.

È arrivato il momento di portare la Regency Era anche a colazione. A pensarci è stata Bialetti che ha deciso di accontentare i fan del brand e della serie Netflix lanciando la collezione speciale dedicata a Bridgerton.

Ogni elemento parla della capolavoro di Shondaland con un design che ricorda l’atmosfera romantica che si respira tra i corridoi di casa Bridgerton e della corte della Regina Carlotta di Meclemburgo-Strelitz. Per avere l’intera collezione non dovete fare un viaggio nel passato, ma andare direttamente su Amazon. Non vi resta che acquistarla e organizzare il vostro brunch con sottofondo le storie della famiglia Bridgerton.

Con la moka Bialetti Bridgerton il caffè diventa iconico

La moka è diventata un elemento iconico conosciuto in tutto il modo. Nata nel 1933 dall’intuizione di Alfonso Bialetti, la macchinetta si rinnova e guarda alla Regency Era. La superficie abbandona il classico color alluminio per ricoprirsi di fantasie floreali sui toni del viola e del lilla. La chicca è il manico ergonomico color oro che dona un tocco di eleganza alla moka.

Offerta Bialetti Moka Express Bridgerton La moka ha uno stile elegante

Le tazzine per un brunch all’altezza dei Bridgerton

Un buon caffè va gustato all’interno di una tazzina all’altezza e quelle della Bialetti X Bridgerton unisce materiali di qualità a uno stile unico. Per una colazione intima il set formato da due tazzine e piattini con motivi floreali regalerà un tocco di classe alla tavola.

Set due tazzine Bridgerton Le tazzine hanno ricami floreali

Se invece avete voglia di organizzare un brunch con gli amici, allora non può mancare il set di sei tazzine in porcellana. La forma sinuosa si accompagna a motivi floreali e dettagli in oro. Praticamente un elemento di design in piena regola se si considera che dopo averle utilizzate potete impilarle in un pratico porta tazzine ovviamente d’orato.

Offerta Set sei tazzine Bridgerton Le tazzine in porcellana con dettagli in oro

Il caffè con una miscela reale

Una colazione che si rispetti non può iniziare senza una tazza di caffè e Bialetti ha realizzato una miscela ad hoc chiamata per l’occasione Royal Regency. Il bland dal sapore intenso e vellutato, è disponibile in differenti formati. Potete approfittare della box contenente 8 capsule realizzate appositamente per le macchine Bialetti.

Capsule Bialetti X Bridgerton Le capsule per macchinette Bialetti

Il caffè Bialetti è pensato davvero per tutti, infatti il marchio italiano ha realizzato anche una confezione da 10 capsule compatibili con la macchinetta Nespresso per conservare intatto l’aroma della miscela.

Se invece per voi il caffè è solo quello con la moka, c’è una soluzione anche per voi. Il caffè macinato vi assicurerà una bevanda dal gusto vibrante e note floreali: perfetto per ogni momento della giornata.

La borraccia termica per pause romantiche

Lo stile Regency Era vi accompagna in ogni momento della giornata, infatti Bialetti ha deciso di concentrarsi per la sua edizione limitata non solo sulla pausa caffè. Il brand italiano ha aggiunto alla collezione la borraccia termica da usare a lavoro, in palestra o nel tempo libero e avere sempre uno stile impeccabile. Realizzata in materiale isolante in grado di mantenere le bevande al caldo fino a 12 ore e al fresco per 24 ore, è rivestita con romantici fiori sui toni del bianco, blu e lilla. A dargli un twist in più ci pensa il coperchiò a tenuta stagna in oro.

Offerta Borraccia termica Bridgerton La borraccia ha motivi floreali

