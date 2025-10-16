Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Amazon Bialetti: la collezione per un caffè a tema Stranger Things

Avete presente quando siete talmente fan di qualcosa da sognare di avere tutti i gadget possibili e inimmaginabili a tema? Capita a tutti di amare tantissimo un gruppo, una serie di libri (leggasi – ad esempio – Harry Potter) o tv. Ecco che ogni oggetto diventa l’ossessione da avere, che sia un gadget da indossare, da usare come cancelleria, oppure per la casa, non importa, l’aspetto fondamentale è che sia a tema con ciò che si ama di più.

Ad esempio, i fan di Stranger Things possono organizzare una pausa caffè davvero fantastica, acquistando tutti gli accessori dedicati e messi in vendita da Bialetti. Si passa da caffettiera doppia e materia prima, per finire con tazze e tazzine di tutte le fogge. Cosa comprare.

Caffettiera e non solo: tutto a tema Stranger Things

I fan di una delle serie tv più amate (senza dimenticare Bridgerton) possono stare tranquilli: la loro pausa caffè non sarà mai più come prima. Se le atmosfere di Stranger Things sono la passione più grande, allora non si può non avere la Mini Express Stranger Things: arriva con bicchierini termosensibili in ceramica, che cambiano colore con il calore. Progettata per preparare due caffè alla volta, non è adatta all’induzione.

Offerta Mini Express Stranger Things Con due bicchierini termosensibili inclusi

Da acquistare insieme c’è il caffè macinato (il sacchetto contiene 250 grammi di miscela Hawkins, con un 50% di arabica e 50% di robusta) che arriva con la latta, chiaramente a tema. Per rendere l’angolo del caffè ancora più misterioso e intrigante.

Caffè e latta La confezione ne contiene 250 grammi

Tutte le tazze Stranger Things da collezionare

Chi ama le tazze e Stranger Things non può fare a meno di collezionare tutti i modelli realizzati per celebrare la tanto amata serie tv. Ci sono tipologie e dimensioni diverse, caratterizzate dalle atmosfere tipiche della fiction distribuita da Netflix e di cui deve andare in onda la quinta e ultima stagione.

Bellissime, ad esempio, le due tazzine con piattini: anche queste cambiano colore con il calore e svelano le radici del sottosopra. Favolose.

Tazzine e piattini Sono due e sono termosensibili

Sono bicchierini da caffè, invece, quelli del set da quattro, in ceramica e sensibili al calore. Come gli altri non sono adatti alla lavastoviglie. Ma sono decisamente bellissimi.

La tazza grande – con manico – cambia colore, non si può mettere in lavastoviglie ed è in ceramica. Tra gli altri dettagli da sapere c’è la capacità che ammonta ai 300 millilitri. Per tisane, cappuccini e caffè con latte.

Tazza in ceramica La capacità è di 300 millilitri

Per l’angolo del caffè la soluzione più adatta la offre il set di sei tazzine impilabili e termosensibili, che vengono vendute in compagnia dell’accessorio per tenerle in ordine. Hanno una capacità (ciascuna) di 80 ml.

Tazzine impilabili Set di sei sono termosensibili

Infine, sempre di Bialetti, la camp mug che si illumina al buio di rosso intenso e promette tenuta termica. Inoltre, è dotata di un coperchio e ha una capacità di 420ml. Per avere un caffè caldo sempre con noi.

Offerta Camp Mug Si illumina al buio e ha tenuta termica

Oggetti da collezionare, per realizzare la perfetta pausa caffè immergendosi un pochino in questa serie tv cult, un progetto che mescola diversi generi e che ha il pregio di tenere gli spettatori avvinti dalla sua trama.

