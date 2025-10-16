I fan di Stranger Things sono ossessionati da questi accessori per il caffè. E stanno andando a ruba

Per i fan non c'è cosa più bella del collezionare accessori a tema: ecco come creare la perfetta pausa caffè Stranger Things

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 16 Ottobre 2025 12:47

Bialetti: la collezione per un caffè a tema Stranger Things

Avete presente quando siete talmente fan di qualcosa da sognare di avere tutti i gadget possibili e inimmaginabili a tema? Capita a tutti di amare tantissimo un gruppo, una serie di libri (leggasi – ad esempio – Harry Potter) o tv. Ecco che ogni oggetto diventa l’ossessione da avere, che sia un gadget da indossare, da usare come cancelleria, oppure per la casa, non importa, l’aspetto fondamentale è che sia a tema con ciò che si ama di più.

Ad esempio, i fan di Stranger Things possono organizzare una pausa caffè davvero fantastica, acquistando tutti gli accessori dedicati e messi in vendita da Bialetti. Si passa da caffettiera doppia e materia prima, per finire con tazze e tazzine di tutte le fogge. Cosa comprare.

Caffettiera e non solo: tutto a tema Stranger Things

I fan di una delle serie tv più amate (senza dimenticare Bridgerton) possono stare tranquilli: la loro pausa caffè non sarà mai più come prima. Se le atmosfere di Stranger Things sono la passione più grande, allora non si può non avere la Mini Express Stranger Things: arriva con bicchierini termosensibili in ceramica, che cambiano colore con il calore. Progettata per preparare due caffè alla volta, non è adatta all’induzione.

Offerta
Mini Express Stranger Things
Mini Express Stranger Things
Con due bicchierini termosensibili inclusi
63,56 EUR −6% 59,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Da acquistare insieme c’è il caffè macinato (il sacchetto contiene 250 grammi di miscela Hawkins, con un 50% di arabica e 50% di robusta) che arriva con la latta, chiaramente a tema. Per rendere l’angolo del caffè ancora più misterioso e intrigante.

Caffè e latta
Caffè e latta
La confezione ne contiene 250 grammi
14,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Tutte le tazze Stranger Things da collezionare

Chi ama le tazze e Stranger Things non può fare a meno di collezionare tutti i modelli realizzati per celebrare la tanto amata serie tv. Ci sono tipologie e dimensioni diverse, caratterizzate dalle atmosfere tipiche della fiction distribuita da Netflix e di cui deve andare in onda la quinta e ultima stagione.

Bellissime, ad esempio, le due tazzine con piattini: anche queste cambiano colore con il calore e svelano le radici del sottosopra. Favolose.

Tazzine e piattini
Tazzine e piattini
Sono due e sono termosensibili
24,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Sono bicchierini da caffè, invece, quelli del set da quattro, in ceramica e sensibili al calore. Come gli altri non sono adatti alla lavastoviglie. Ma sono decisamente bellissimi.

Quattro bicchieri da caffè
Quattro bicchieri da caffè
Sono anche questi termosensibili
24,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

La tazza grande – con manico – cambia colore, non si può mettere in lavastoviglie ed è in ceramica. Tra gli altri dettagli da sapere c’è la capacità che ammonta ai 300 millilitri. Per tisane, cappuccini e caffè con latte.

Tazza in ceramica
Tazza in ceramica
La capacità è di 300 millilitri
14,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Per l’angolo del caffè la soluzione più adatta la offre il set di sei tazzine impilabili e termosensibili, che vengono vendute in compagnia dell’accessorio per tenerle in ordine. Hanno una capacità (ciascuna) di 80 ml.

Tazzine impilabili
Tazzine impilabili
Set di sei sono termosensibili
39,90 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Infine, sempre di Bialetti, la camp mug che si illumina al buio di rosso intenso e promette tenuta termica. Inoltre, è dotata di un coperchio e ha una capacità di 420ml. Per avere un caffè caldo sempre con noi.

Offerta
Camp Mug
Camp Mug
Si illumina al buio e ha tenuta termica
29,90 EUR −3% 28,88 EUR
Acquista su Amazon

Oggetti da collezionare, per realizzare la perfetta pausa caffè immergendosi un pochino in questa serie tv cult, un progetto che mescola diversi generi e che ha il pregio di tenere gli spettatori avvinti dalla sua trama.

