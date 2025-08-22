Azzurra, con dettagli in oro e delicati fiori: è l'oggetto cult da avere in casa per stupire gli ospiti e prendere un caffè con classe

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

IPA L'oggetto per la casa che ti fa sentire in una puntata di Bridgerton

Magari non sarà proprio l’ora del tè, quello che ci verrebbe voglia di prendere con la regina Carlotta mentre chiacchieriamo sul prossimo diamante della stagione, però non c’è nulla di meglio di una tazza di caffè nero e bollente, da condividere con le amiche per un pomeriggio insieme oppure con il resto della famiglia. A patto di farlo con stile, che poi è quello che ci promette e permette di fare la moka express di Bridgerton firmata da Bialetti, in un bellissimo ed elegante color celeste, dettagli in oro e un delicato disegno con fiori.

Ora la si può comprare con un piccolo sconto e rendere, così, ogni pausa caffè speciale e di classe, proprio come se fossimo tornate all’età della Reggenza inglese, impegnate tra balli e debutti in società.

Offerta Moka Bialetti Bridgerton Elegante e colorata per immergersi nelle atmosfere dell’amata serie tv anche a casa

La moka di Bridgerton è l’accessorio per una pausa caffè senza tempo

Bridgerton 4 si annuncia come una stagione super intrigante della tanto amata serie tv ispirata ai romance regency di Julia Quinn: il protagonista sarà Benedict, uno dei fratelli e le sue vicende di cuore si svilupperanno in otto episodi. E, pare che potremo immergerci in queste nuove puntate nel 2026, per ingannare l’attesa cosa c’è di meglio di ricreare le atmosfere della serie tv Netflix a casa nostra?

Amazon

Lo possiamo fare con una moka davvero speciale, elegante e finissima: ispirata a Bridgerton e prodotta da Bialetti, è in azzurro ceruleo, con dettagli in oro e un delicato disegno floreale a impreziosirla.

Il modello resta quello iconico del brand, al quale si uniscono fantasie floreali e decori dorati che le conferiscono un’aura di eleganza. Un modo per rendere la pausa caffè senza tempo e regalarci la sensazione di fare un salto indietro nel tempo, tra l’altro quella in formato sei tazze è perfetta se si vogliono invitare le amiche e gli amici per un pomeriggio a tema, magari acquistando anche il set di tazze a tema che si può predendere separatamente. E ora la si può acquistare a un prezzo più piccolo.

Offerta Moka Bialetti Bridgerton Elegante e colorata per immergersi nelle atmosfere dell’amata serie tv anche a casa

Come usare la caffettiera di Bialetti ispirata a Bridgerton

Utilizzare la caffettiera di Bialetti ispirata a Bridgerton è davvero facile. Intanto è bene sapere che si tratta di un prodotto di alta qualità, dotato di una valvola di sicurezza ispezionabile e facile da pulire. Il manico è progettato in maniera ergonomica, grazie a un design che ne favorisce la presa e si tratta di un prodotto pensato per adattarsi ai piani di cottura a gas.

Si usa riempiendo la caldaia con acqua fino a raggiungere la valvola di sicurezza, poi si passa all’inserimento dell’imbuto che va riempito con il caffè macinato. Importantissimo non pressare, successivamente si chiude la moka e si pone su fuoco. Si sciacqua con acqua e non si può mettere in lavatrice.

Le recensioni sono numerose e la maggior parte entusiastiche.

Non si deve fare altro che acquistarla in sconto e utilizzarla; infatti, regala la sensazione di fare un viaggio indietro nel tempo, all’interno di palazzi sontuosi, regge magnifiche, fra pettegolezzi, debutti in società e balli. Proprio come in una puntata di Bridgerton. In attesa della prossima stagione.

Offerta Moka Bialetti Bridgerton Elegante e colorata per immergersi nelle atmosfere dell’amata serie tv anche a casa

E per un’esperienza davvero unica basta acquistare a parte le tazze della stessa linea per immergersi totalmente e per qualche ora in una scena della tanto amata serie tv.

Sono sei, impilabili e non vanno messe in lavastoviglie: hanno bellissimi fiori e il manico dorato. Ora anche queste si acquistano in offerta.

Offerta Set tazzine Bridgerton Firmate Bialetti, sono sei

Resta agiornata sulle novità a tema casa e sugli sconti: iscriviti al nostro canale Telegram dedicato!