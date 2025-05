Bridgerton 4, c’è la data d’uscita. E Netflix conferma la 5 e 6 stagione

Il colosso streaming ha condiviso la notizia in pieno stile Lady Whistledown, la popolare scrittrice che nell'amata serie tv attira l'attenzione di tutti con i suoi pettegolezzi e scandali

Fonte: Getty Images Luke Thompson è Benedict in Bridgerton

Ottime notizie per gli amanti delle serie romantiche e dei balli in costume: Netflix ha confermato ufficialmente che Bridgerton avrà una quinta e una sesta stagione. Inoltre, la piattaforma streaming ha annunciato che l’attesissimo quarto capitolo, con al centro della trama l’anticonformista Benedict Bridgerton, debutterà nel 2026.

Bridgerton 4: quando esce, trama, cast

Netflix ha condiviso sul web un nuovo teaser di Bridgerton 4, in cui si vede il nuovo protagonista della stagione Benedict ad una festa in maschera. Nella clip, Benedict (il confermato Luke Thompson, presente fin dal primo episodio) incrocia lo sguardo di Sophie Baek a un ballo in maschera, alludendo a una storia d’amore segnata dal mistero e dall’attrazione immediata.

“Oh mio Dio… Sembra che qualcuno abbia finalmente catturato l’attenzione del signor Benedict Bridgerton. La quarta stagione di Bridgerton arriverà nel 2026”, ha scritto l’account ufficiale di Netflix su Instagram, non svelando però una data precisa. Probabile che la quarta stagione sarà disponibile nei primi mesi dell’anno.

A prestare il volto all’affascinante Sophie ci sarà l’attrice australiana ma di origini coreane Yerin Ha. Una scelta in linea con il casting inclusivo della serie. Non solo, questo personaggio nella controparte cartacea si chiamava Sophie Beckett ma la produzione ha deciso di cambiare il cognome per onorare le origini coreane della sua interprete.

La trama si ispira chiaramente a Cenerentola: Sophie è infatti la figlia illegittima di un nobile, costretta ad una vita di servitù sotto la tirannica Lady Araminta Gun dopo la morte del padre. Vive con le sorellastre Posy e Rosamund finché una sera riesce a intrufolarsi a un ballo in maschera dove cattura appunta l’attenzione di Benedict. Un colpo di fulmine che porterà ad un’intensa e travolgente storia d’amore, com’è nello stile di Bridgerton.

La quarta stagione vedrà nuovamente la partecipazione di volti noti come: Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise) e Julie Andrews, che continuerà a prestare la sua voce all’enigmatica narratrice Lady Whistledown.

Tra le nuove aggiunte ci saranno invece: Isabella Wei, Michelle Mao e Katie Leung, che interpreteranno rispettivamente le sorellastre e la matrigna di Sophie.

Il team di produzione continua a essere guidato dallo showrunner Jess Brownell, insieme a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e il creatore della serie originale Chris Van Dusen .

Di recente Brownell ha spiegato che la creazione di ogni stagione comporta un lungo processo: circa otto mesi di riprese, seguiti dal montaggio e dal doppiaggio in più lingue.

Fonte: Getty Images

Bridgerton avrà anche una 5 e 6 stagione

Netflix, in pieno stile Lady Whistledown, ha poi annunciato che Bridgerton andrà avanti anche con una quinta e sesta stagione: “Caro e illustre lettore, questo autore ha raramente l’opportunità di condividere informazioni come questa con voi. È con grande piacere che posso annunciare che Bridgerton tornerà per le stagioni 5 e 6. Vi prego di festeggiare di conseguenza”.

E ha aggiunto: “E nel frattempo, preparatevi, perché la quarta stagione di Bridgerton debutterà nel 2026. Sembra che questa autrice sarà piuttosto impegnata. Con affetto, Lady Whistledown”.

Nonostante gli otto libri di Julia Quinn (uno per ogni figlio Bridgerton), è difficile capire cosa accadrà negli anni a venire, poiché la terza stagione non segue più l’ordine dei romanzi, e come ha spiegato lo showrunner molte trame sono differenti.

Ad ogni modo, Bridgerton è diventato un fenomeno globale fin dal suo debutto nel 2020, rivitalizzando il genere del dramma in costume con un approccio moderno, diversificato e visivamente sbalorditivo. Il rinnovo per altre due stagioni ne riafferma il ruolo di una delle produzioni di punta di Netflix.