Uno spazio per dedicarsi qualche istante di relax, gustandosi il caffè perfetto? Ecco come crearlo con poche semplici mosse

Fonte: iStock Photo Come creare il proprio angolo caffè spendendo poco

La tazzina bollente, quell’aroma tanto amato che si sprigiona nella stanza, uno spazio perfetto per prepararlo e per gustarselo a casa proprio come al bar. Stiamo parlando dell’angolo caffè che ognuno di noi può allestire nella propria abitazione (ma anche in ufficio) e che diventa il luogo perfetto in cui ritagliarsi un momento per sé, per ricaricarsi o – molto più semplicemente – per staccare un attimo dalla routine quotidiana.

Non serve investire grosse cifre per crearne uno, basta acquistare pochi semplici oggetti per trasformare uno spazio vuoto in quello in cui fermarsi a gustare il caffè, proprio quello che si preferisce.

La spesa iniziale, poi, si ammortizzerà nel tempo perché preparare il caffè a casa è senza dubbio meno dispendioso del prenderlo, più volte e nel corso della stessa giornata, al bar.

Le idee migliori per creare un angolo caffè a casa senza spendere tanto: gli oggetti da avere per creare uno spazio personale e a propria misura.

Cosa non deve mancare in un angolo caffè

Quali sono gli essenziali per creare il perfetto angolo caffè in casa? Ovviamente non può mancare una macchina per il caffè, da acquistare sulla base delle proprie preferenze: con cialde, con capsule, oppure stile bar in cui inserire la polvere dei chicchi di caffè macinati.

Naturalmente ci dovranno essere le tazzine. Si possono scegliere in base al proprio gusto e in commercio esistono i modelli più disparati: più spesse e capienti, oppure dai bordi sottili, dal design moderno e all’ultima moda, oppure classico e senza tempo.

Se non si ha un mobile adatto, ma solamente uno spazio vuoto da allestire, allora sarà necessario acquistare uno apposito in cui riporre il tutto.

Questi sono gli oggetti essenziali che non possono mancare in un perfetto angolo caffè, sia tra le pareti della propria casa, sia in ufficio. Ma non solo, perché per personalizzarlo si possono scegliere anche altri oggetti. Il risultato? Un angolo fatto a nostra misura dove concedersi qualche istante di relax. Sempre meritato.

Le macchine per il caffè

La macchina per il caffè è il primo oggetto che ci serve: in commercio si trovano diversi modelli, da quelli più piccoli e adatti a ogni spazio, a quelli più grandi e – magari con un maggior numero di funzioni. Poi bisogna anche capire se si preferiscono le cialde, le capsule oppure se si cerca uno strumento da utilizzare proprio come se si fosse in un bar.

La Nespresso Essenza Mini EN85.L della De’ Longhi è una macchina per il caffè di piccole dimensioni, dal design accattivante e per chi usa le capsule. Di facile utilizzo, si adatta alla perfezione anche agli spazi più piccoli e permette di preparare caffè di due lunghezze.

Offerta Nespresso Essenza Mini EN85.L Macchina super compatta per il caffè

Si può utilizzare sia con le cialde sia con il caffè macinato in polvere, è la Ariete 1301 una macchina per il caffè che promette di prepararlo proprio come al bar: denso e cremoso. Inoltre, le cialde si possono trovare anche per preparare altre bevande. Facile da usare e da pulire, offre la possibilità di scegliere la lunghezza della bevanda.

Offerta Ariete 1301 Macchina per il caffè in cialde o in polvere

Se si ama il caffè tanto quanto il cappuccino, allora lo strumento perfetto da inserire nel proprio angolo bar è la De’Longhi EC201.CD.B. Adattabile sia alle cialde sia al caffè in polvere, ha un dispositivo che permette di preparare la schiuma perfetta per un cappuccino (o per un latte macchiato) proprio come al bar.

Offerta De'Longhi EC201.CD.B Macchina per il caffè e per il cappuccino proprio come al bar

Tazze per tutti i gusti

Le tazze sono un altro elemento essenziale del proprio angolo per il caffè, da scegliere sulla base dei propri gusti personali e con un design che si adatti allo spazio circostante. Colorate, oppure semplici, dalle linee moderne o classiche, la prima regola è lasciare spazio alla fantasia e poi optare per quelle che ci piacciono di più.

Sei tazze per il caffè bianche e nere, una diversa dall’altra, sono quelle proposte da H&h set 6 tazze: il design è accattivante e molto versatile, inoltre sono realizzate in gres porcellanato, si possono inserire nel microonde e lavare in lavastoviglie.

Offerta H&h set 6 tazze Bianche con decorazioni nere, dal design adattabile a ogni spazio

Coloratissime e vendute già comodamente impilate, le tazzine da caffè Bialetti sono belle da vedere e regalano un tocco di carattere alla stanza. Inoltre, sono sei, occupano poco spazio e sono in porcellana multicolore.

Sempre impilate, ma dotate anche di piattino: sono le tazzine Miamio Le Papillon Collezione. Nere, riposte in un apposito contenitore in metallo, sono elegantissime e si possono inserire nella lavastoviglie.

I mobiletti per lo spazio caffè

Se lo spazio in cui si desidera allestire il proprio angolo caffè è vuoto, allora bisogna trovare il perfetto mobiletto per arredarlo.

Per chi apprezza le linee semplici ed essenziali, uno scaffale nei colori del bianco e del legno chiaro è la scelta giusta. Vasagle Scaffale da Cucina è alto 167 cm, ed è adatto a contenere la macchina per il caffè e tutto quello che serve per una pausa. Cibo compreso.

Vasagle Scaffale da Cucina Mobile dotato di tre ampi ripiani e di tre mensole più piccole

Un tavolo bar, invece, è l’ideale per chi desidera gustare il caffè sedendosi in uno spazio elegante e dalle linee ben definite. Temahome Ramsay Tavolo Bar può ospitare la macchina per il caffè, è dotato di mensole in cui riporre ciò di cui si ha bisogno ed è adatto a piccoli spazi.

Temahome Ramsay Tavolo Bar Tavolo con ripiani per la perfetta pausa caffè

Contenitori, mensole e gadget

Quando si hanno gli essenziali, allora si può decidere di allestire lo spazio anche con altri gadget o utensili utili come contenitori e mensole. Anche in questo caso è bene scegliere con cura cosa acquistare, per non ritrovarsi poi con oggetti inutili o che non si adattano bene al proprio angolo caffè.

Contenitori

Senza dubbio sono molto utili i contenitori, possono essere acquitati per contenere le cialde, le capsule, per il caffè in polvere oppure per ogni tipologia di dolcificante. Si trovano di diverse fogge e dimensioni.

Un ripiano sopra il quale riporre la macchina per caffè? È la soluzione salvaspazio per chi non dispone di grandi dimensioni. All’interno dei tre cassetti si possono tenere fino a 36 capsule e il design è abbastanza robusto da sostenere il peso della macchina per il caffè.

Amazon Basic – cassetto di stoccaggio Ripiano con tre cassetti per contenere le cialde

Il barattolo in vetro con cucchiaio dosa caffè, realizzato da Bialetti, è elegante e dalle linee moderne: perfetto per chi ha una macchina per il caffè in cui usare la polvere. È dotato anche di un tappo ermetico.

Bialetti Barattolo Moka Per Caffè Barattolo in vetro trasparente con cucchiaio dosatore

Compatto e adatto a conservare cialde, zucchero e bicchieri: il Mind Reader Organizer è adattabile a ogni spazio, sicuro e stabile. È composto da dieci scomparti e tre cassetti e può contenere davvero tutto quello che serve per avere l’angolo bar perfetto ed essenziale.

Mind Reader Organizer Cassetti e scomparti per avere un organizer compatto e con tutto ciò che serve

Gadget per l’angolo del caffè

Adesivi, scritte, oppure una mensola? Per concludere l’allestimento dello spazio caffè si possono scegliere dei gadget utili e di carattere.

A partire da una mensola, se non c’è già, alla quale appendere le tazze per ottimizzare gli spazi: dallo stile rustico ed elegante, è adatta sia per riporre le tazze sia per appenderle. E salva lo spazio per tutto il resto. Lo scaffale per tazze Tj.Moree è dotato di otto ganci e va appeso alla parete.

Scaffale per tazze Tj.Moree Mensola con otto ganci per appendere le tazze

Amate il caffè e volete dirlo proprio a tutti? Per abbellire lo spazio che avete dedicato al vostro rituale preferito, si possono attaccare appositi adesivi da parete. In pvc di alta qualità, sono adatti a tutte le pareti lisce.

Idison adesivi murali da parete Adesivi per abbellire e dare carattere allo spazio caffè

Un grande classico, infine, sono i quadri a tema. E perché non sceglierlo grafico con riportati le diverse tipologie di caffè? Magari può essere da spunto per sperimentare un po’. Lo fa Junomi che lo propone sia in sfondo bianco che nero, adatto ad abbellire le proprie pareti e in formato A2, extra large.

Junomi poster con i caffè Decorazione con la descrizione di come preparare 28 tipologie diverse di caffè

Vuoi restare sempre al passo con i tempi e conoscere le ultime tendenze in fatto di arredamento, novità per la casa e prodotti più convenienti e adatti a te? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla casa e resta aggiornata su tutte le offerte dedicate.