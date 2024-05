Air Up, la borraccia che spopola sul web è già best seller: dove acquistarla

Non una semplice borraccia, ma un sistema per bere più acqua: come funziona Air Up, il prodotto che ha conquistato i social

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Popolare su TikTok, in tendenza su Instagram, la borraccia Air Up è la nuova ossessione degli influencer. Un prodotto che – soprattutto in vista dell’estate – promette di farci bere più acqua senza sforzi, grazie a delle caps che rendono l’acqua aromatizzata. La vera rivoluzione? Ad essere coinvolto non è il gusto, ma l’olfatto, grazie a un uso intelligente delle neuroscienze.

Air Up, l'originale su Amazon La borraccia più venduta con 5 pod aromatici

Cos’è Air up

Ma partiamo dall’inizio: cos’è Air Up? Nata in Germania, si tratta di un sistema di bevande, il primo al mondo riutilizzabile che conferisce sapore all’acqua utilizzando l’olfatto retronasale, un fenomeno fisiologico poco conosciuto, ma che consente di non aggiungere ingredienti artificiali o zucchero. L’acqua dunque cambia sapore – o almeno questo viene percepito dal cervello – in realtà resta sempre…acqua!

Come è possibile? L’idea, in realtà, sarebbe nata all’Università di Design di Schwäbisch Gmünd, in Germania, da Lena Jüngst e Tim Jäger, ideatori di una tesi su neuroscienze e alimentazione scorretta. Gli studi avrebbero portato i colleghi a elaborare una teoria basata su studi recentissimi, offrendo una soluzione a chi fatica a bere acqua e tenersi idratato. Il cervello umano infatti riesce a percepire odori ortonasali, ossia tramite l’olfatto, e odori retronasali, ovvero tramite la bocca.

Da questa intuizione è stato possibile insaporire l’acqua sfruttando l’olfatto. Il sistema è non solo efficace, ma anche sostenibile. Un Pod infatti permette di aromatizzare sino a cinque litri d’acqua, riducendo anche il consumo di plastica.

Come funziona

L’idea di Air Up è tanto semplice quanto geniale. La borraccia infatti si riempie con acqua naturale oppure frizzante, in seguito basterà inserire nella zona superiore il proprio gusto Pod preferito. Gli aromi a disposizione sono tantissimi, dalla mela al lime, passando per la pesca, la ciliegia, il cetriolo, il caffè, il mandarino e tanti altri.

La cannuccia in silicone permette di attivare il Pod che rilascia il profumo, stimolando l’olfatto retronasale. Il risultato? Hai l’impressione di bere acqua aromatizzata, ma in realtà stai bevendo semplicemente acqua.

Dove acquistare la borraccia originale Air Up

Perché la Air Up ha avuto così tanto successo? Semplicemente perché promette di rendere semplicissima una questione per molti noiosa, quella dell’idratazione. Una rivoluzione per chi fatica a bere acqua nel corso della giornata. Proprio per questo Air Up ha spopolato da subito sui social, diventando un trend e uno dei prodotti più commentati e provati dagli influencer.

La boraccia originale Air Up è in vendita anche su Amazon in diversi colori e varianti (anche quella in acciaio Inox). Grazie alla spedizione gratuita e veloce dedicata a tutti i membri Prime (puoi attivare l’abbonamento qui), puoi ricevere la tua Air Up domani!

Le alternative low cost

Il successo di Air Up ha portato alla nascita di numerose alternative che si differenziano per funzionalità e design. Troviamo, ad esempio, un comodo set di avviamento, con borraccia e sette cialde aromatiche. Realizzati con materiale riciclato al 100%, i pod permettono di ridurre di ben 150 bottiglie di plastica all’anno, rispettando l’ambiente.

Cerchi qualcosa di colorato, pratico e sicuro? A prova di perdite, la borraccia è dotata di un interruttore di sicurezza e di un coperchio incernierato per proteggerla dalla polvere. Grazie al diametro ampio del beccuccio, è possibile aggiungere dei cubetti di ghiaccio.

Non solo: su Amazon si possono trovare anche i Pod per ricaricare il proprio sistema Air Up compatibili e a prezzi convenienti. I gusti fra cui scegliere sono davvero tantissimi e c’è solo l’imbarazzo della scelta fra anguria (fra i preferiti da chi li ha provati), limone, fragola e molti altri.