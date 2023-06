Lazza e Noemi uniscono le voci in AIR grazie all’eclettico Dardust e al supporto di glo

Fonte: glo

Un set speciale nel cuore dell’Eur e una canzone che collega due mondi opposti, che si mescolano grazie all’estro e alla vitalità artistica di Dardust. Lazza e Noemi sono pronti per una nuova prova musicale tutta dedicata a chi vive la vita on the go. AIR è così il frutto di una collaborazione a tre che sboccia in un brano coinvolgente e dinamico, capace di esprimere i valori principali di glo, brand di punta di BAT Italia per i dispositivi a tabacco scaldato.

Lui è il Re Mida della musica, che con l’enorme successo di CENERE a Sanremo ha allungato la già ampia scia di traguardi e record raggiunti. Lei non ha bisogno di presentazioni: ha un’anima soul, in grado di passare dal blues al pop più puro con una semplicità che ancora disarma. Lazza e Noemi uniscono i loro mondi insieme a Dardust, artista e produttore che vanta un palmares di oltre 70 dischi di platino, per dare vita a AIR, il brano scelto per la presentazione del nuovo dispositivo glo HYPER AIR.

AIR, la nuova canzone di Lazza e Noemi

Un testo che cattura fin dal primo ascolto, pensato per chi non si ferma mai e ha voglia di vivere ogni giornata al massimo delle sue possibilità. Una straordinaria quotidianità che si mescola nelle due voci particolarissime degli artisti prodotti da Dardust che, com’è nelle sue abitudini, riesce anche nelle missioni (musicali) più difficili.

La serata – alla presenza di moltissimi artisti e di tanti amici del brand – si è svolta all’insegna della leggerezza, proprio quella che glo ha impiegato nella realizzazione del nuovo dispositivo presentato allo Spazio 900 di Roma. 7 colori, leggero, sottile e innovativo: tutti elementi che si ritrovano nel videoclip di Lazza e Noemi che conta sulla prestigiosa produzione di Dardust, che ha raccontato: “Collaborare con Lazza e Noemi per la prima volta tutti insieme è stato un onore per me. Sono due artisti che stimo profondamente e finalmente le nostre strade si sono incrociate per realizzare qualcosa di unico e speciale insieme a glo. Da sempre credo nella forza d’espressione e di condivisione della musica, ed è proprio dalla commistione tra i nostri stili e generi diversi che è nata AIR”.

Due realtà completamente diverse, due generi lontanissimi ma che parlano la stessa lingua: quella della musica classica. Noemi, con una laurea al DAMS in tasca e Lazza, rapper e studente di pianoforte al Conservatorio, hanno questa grande passione in comune. Insieme al loro producer Dardust.

A rivelarlo è stata proprio Noemi, in occasione della presentazione del brano: “Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di collaborare con Dardust e Lazza per il brano AIR. Abbiamo caratteristiche diverse e complementari, ma partiamo da un comune amore per la musica classica. Stimo Dardust per il suo stile unico e riconoscibile ed è sempre un arricchimento lavorare con lui. Lazza è senza dubbio uno dei giovani artisti più interessanti che abbiamo in Italia, diretto, sincero e con una grande capacità di unire le sue radici urban con un sound più mainstream senza perdere la sua credibilità. È stato un viaggio bellissimo”.

Lazza si è detto entusiasta di collaborare nuovamente con Dardust: “Tornare a collaborare con Dario e realizzare AIR con lui e Noemi mi ha troppo divertito! Se penso come, dall’unione di artisti tanto diversi, sia nato questo brano, non posso che dire: figata vera!”

“Siamo entusiasti di lanciare il progetto glo for music e collaborare con artisti del calibro di Dardust, Noemi e Lazza“, commenta Fabio de Petris, Direttore Generale di BAT Italia. “AIR è un brano che invita a vivere appieno ogni esperienza nella vita di tutti i giorni. Il messaggio trasmesso da questa canzone rispecchia lo spirito di glo, il brand di punta di BAT Italia, da sempre impegnata nel costruire A Better Tomorrow™, un futuro migliore. Lo facciamo attraverso la riduzione dell’impatto della nostra attività sulla salute e sull’ambiente, offrendo ai consumatori adulti la più ampia gamma di prodotti a potenziale rischio ridotto privi di combustione, alternativi alle sigarette. Un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità per realizzare un futuro migliore – più verde, più equo, più inclusivo, innovativo e più consapevole – per dipendenti, azionisti, consumatori e le comunità in cui operiamo“, conclude de Petris.

AIR, è disponibile sui canali social di glo.

