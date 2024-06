Geolier svela in anteprima il suo nuovo album: tacklist e collaborazioni

Fonte: IPA Geolier

Dopo l’enorme successo ottenuto grazie alla sua partecipazione tra i Big di Sanremo 2024, Geolier continua la sua cavalcata di fama pronto a portare il rap e la musica napoletana sempre più in alto. Il cantante pubblica Dio lo sa, il suo terzo album, di cui ha deciso di fare qualche spoiler con un evento davvero speciale. Scopriamo le tracce e le collaborazioni.

Geolier presenta in anteprima “Dio lo sa”

Nella serata del 5 giugno 2024 Geolier ha deciso di fare un grande regalo ai suoi fan. In Piazza Ciro Esposito a Scampia moltissime persone si sono riunite per scoprire in anteprima le canzoni di Dio lo sa, il nuovo album del cantante arrivato secondo al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’me, tu p’te.

Un evento incredibile, in cui i fan hanno potuto conoscere con ben due giorni d’anticipo rispetto alla pubblicazione dell’album, programmata per il 7 giugno 2024, l’intera tracklist che potranno gustarsi. Geolier ha poi fatto una diretta dallo Stadio Maradona di Napoli e ha seguito tutto l’evento, spoilerando le collaborazioni contenute nell’album.

Dio lo sa è il suo terzo disco, il primo ad uscire per Warner Music Italy, e si compone di 21 tracce. Insieme a lui, potremo ascoltare le voci e le barre di tanti grandi esponenti della musica rap italiana e non solo. Si parte da Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè e Luchè, che sono saliti con lui sul palco del teatro Ariston per la serata dei duetti, per poi passare a YungSnapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo, con cui ha già duettato nella canzone L’ultima poesia, e la star argentina Maria Becerra.

Dio lo sa, dopo l’uscita del 7 giugno, sarà disponibile in digitale ma anche in versione cd e doppio vinile. Non è un caso che Geolier abbia voluto omaggiare Napoli di un evento così importante: il rapper non ha mai nascosto l’amore per le sue origini. Il cantante ha infatti deciso di organizzare ben 3 date live nella città partenopea: il 21, 22 e 23 giugno 2024 proprio allo Stadio Maradona di Napoli.

“Dio lo sa”, la tracklist del nuovo album di Geolier

