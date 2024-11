Geolier torna con un libro e Dio lo sa atto II, il suo nuovo album

Fonte: IPA Geolier

Dopo un anno che lo ha consacrato uno dei rapper più ascoltati del momento, Geolier torna a fare musica con un nuovo, imperdibile album. Dio lo sa atto II è il secondo capitolo di una discografia che lo ha visto ottenere una serie di riconoscimenti fin dall’inizio della sua carriera e che conferma un talento capace di risuonare e ottenere consensi, e non solo, anche sul palco del teatro Ariston.

Geolier, il grande ritorno con “Dio lo sa atto II”

Nell’ultimo anno abbiamo imparato a conoscere Geolier e ad avvicinarci al rap napoletano. Un genere divisivo, forse meno semplice da apprezzare rispetto al genere pop che siamo abituati ad ascoltare su palchi come quello del Festival di Sanremo, ma che ha comunque ottenuto un’incredibile risonanza nel pubblico.

Nonostante alcune critiche, la verità è che la musica di Geolier piace eccome, e non solo a chi vive e conosce Napoli. Lo dimostra il suo secondo posto all’Ariston e il successo del suo ultimo album da record, già certificato triplo platino.

Ora Geolier torna con un progetto nuovo, che rimane fortemente legato al filone musicale precedente: Dio lo sa atto II è infatti il suo disco in uscita il 22 novembre 2024. Il secondo capitolo di una discografia apprezzatissima e che racconta molto di sé.

Ad annunciarne l’uscita è lo stesso rapper, che sui suoi canali social ha condiviso un’immagine che mostra alcuni appunti legati al nuovo album e un assaggio grafico del concept.

Il disco potrà essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali e acquistato come CD autografato, vinile rosso trasparente, vinile rosso trasparente autografato e vinile edizione liquid autografata. Ancora segrete le tracce e i possibili feat: quello che è certo è che questo progetto riuscirà a conquistare i fan esattamente come quello precedente.

Geolier, un libro per raccontarsi

Il nuovo disco non è l’unica novità che Geolier regalerà ai fan a novembre. Il rapper ha infatti annunciato anche l’uscita del suo primo libro, intitolato Per sempre, nelle librerie a partire da martedì 19 novembre. Un esordio letterario che punta a raccontare il suo percorso artistico e la sua crescita personale fino ad oggi tappa dopo tappa.

“Ho scritto un libro perché la mia speranza è che i ragazzi che seguono Geolier capiscano che c’è di meglio che stare in mezzo alla strada” ha raccontato Geolier parlando del libro.

Un obiettivo che gli fa onore e che, molto probabilmente, dopo le polemiche legate alla sua partecipazione a Sanremo e i molti pregiudizi su Napoli con cui ha dovuto fare i conti, lo porterà a raccontare al mondo i retroscena della sua vita e del suo successo.

Tra nuovi pezzi e racconti su carta, Geolier invita i fan a esplorare il suo mondo, fatto di esperienze di vita intense e a tratti difficili, ma sempre autentiche con due progetti che lo rendono portavoce di messaggi di crescita e di riscatto, soprattutto per chi come lui proviene da una realtà complicata. Geolier si conferma un artista capace di lasciare il segno, non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per la sua capacità di parlare direttamente al cuore della sua generazione.