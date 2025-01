Guè, Tropico del Capricorno è il nuovo album: canzoni e collaborazioni

Fonte: IPA Guè

Grande entusiasmo per i fan di Guè: il rapper ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Tropico del Capricorno: un progetto che comprende una serie di nuovi pezzi e collaborazioni con grandi nomi del panorama rap italiano che racconta la sua maturità artistica. Scopriamo la tracklist completa e le collaborazioni del nuovo disco.

Guè, collaborazioni nell’album “Tropico del Capricorno”

Guè è pronto per tornare a rappare. Il cantante che ha saputo incantare moltissimi fan del panorama hip hop insieme ai Club Dogo e come solista ha annunciato l’uscita di un nuovo album, il decimo della sua carriera, disponibile da venerdì 10 gennaio 2025.

Un lavoro con cui, grazie anche alla collaborazione con produttori del calibro di Sixpm, Chef P, Big Fish, Bassi Maestro e Harry Fraud, Guè racconta la sua maturità artistica costruita in oltre 20 anni di carriera.

Tropico del Capricorno appare come un viaggio che, tra citazioni letterarie, cinematografiche, di costume e musicali, trasporta gli ascoltatori in un’immersione all’interno di sonorità vecchie e nuove, regalando anche una panoramica dell’essenza della tradizione melodica e autorale italiana.

Il rapper, per questa impresa, ha scelto di racchiudere all’interno dell’album 15 tracce, 10 delle quali cantate in collaborazione con nomi di spicco del panorama attuale come Rose Villain, Shiva, Stadio, Artie 5ive, Ele A e Frah Quintale ma anche Geolier, Tony Effe, Ghali, Ernia, Tormento e Chiello.

Tra le sorprese più attese, il sample estratto da Che soddisfazione di Pino Daniele, a impreziosire il singolo Oh mamma mia, prima traccia dell’album confezionata insieme a Rose Villain, con cui lo abbiamo visto anche come ospite e amico della cantante all’interno della prima stagione di Nuova Scena. Stessa scelta anche per quello di Acqua e sapone degli Stadio, inserito nella traccia intitolata Meravigliosa.

Oltre al disco, nel 2025 Guè ha in serbo una serie di appuntamenti live per far cantare tutti i suoi fan: a coronamento del decimo anniversario del suo disco Vero, il rapper è pronto a riempire i palazzetti a partire dal 3 maggio a Milano all’Unipol Forum. Si sposterà poi a Napoli l8 maggio al Palapartenope, il 10 maggio Roma al Palazzo dello Sport per poi tornare all’Unipol Forum di Milano il 15 maggio.

“Tropico del Capricorno”, le canzoni del nuovo album

L’uscita del nuovo album di Guè aveva già ottenuto un interesse incredibile da parte dei fan quando il rapper aveva condiviso sui suoi canali social un corto diretto da Fabrizio Conte che lo vedeva viaggiare su una macchina sportiva fino ad essere raggiunto da un proiettile volto a svelare il titolo Tropico del Capricorno.

Ora, con l’annuncio ufficiale dei titoli delle tracce e delle collaborazioni, l’attesa è ancora più palpabile. Ecco la lista completa delle canzoni che potremo ascoltare dal 10 gennaio.