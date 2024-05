Tedua, svelate tracklist e collaborazioni dell’album Paradiso

Fonte: Getty Images Tedua

A distanza di un anno dalla pubblicazione e dall’incredibile successo de La Divina Commedia, album che ha permesso a Tedua si scalare tutte le classifiche e di ottenere ben 5 dischi di platino, il cantante continua con il suo viaggio musicale grazie a Paradiso – La Divina Commedia deluxe. Un album che riprende quelli passati, continuando un percorso già ben segnato. Disponibile ufficialmente dal 24 maggio, l’album contiene tracce e collaborazioni inedite. Ecco cosa sappiamo.

“Paradiso – La Divina Commedia deluxe”, le collaborazioni

La Divina Commedia, l’album di Tedua uscito nel 2023 e che in pochissimo tempo ha avuto un successo senza precedenti, è solo il punto di partenza di una narrazione più ampia. Il cantante sta infatti continuando il suo viaggio e, dopo ben 5 dischi di platino, torna con Paradiso – La Divina Commedia deluxe, un album che funge da terzo capitolo e che farà battere ancora una volta il cuore dei fan con 8 nuove tracce e alcuni featuring davvero esplosivi.

Il primo, quella già conosciuto, è quello di Parole vuote (la solitudine), una canzone uscita l’anno scorso in collaborazione con Capo Plaza che riprende l’intramontabile brano di Laura Pausini. Le restanti sette canzoni, invece, sono completamente inedite.

Tedua ha però voluto svelare i feat che potremo ascoltare nel suo immaginario di Paradiso. Oltre a Capo Plaza, infatti, insieme a lui ci saranno le voci di Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Te e Disme.

Parlando dei feat, Tedua ha raccontato in un’intervista a Rolling Stone: “Inizialmente avrei voluto tutte donne perché per me il Paradiso è femminile nella visione più romantica che ho nei confronti della donna. Anche Dante l’ha incentrato su Beatrice. Il featuring rivelazione è Tony Boy, che è un po’ il ruolo che aveva Kid Yugi ne l’Inferno. Avrei voluto Artie5 e Anna, ma sicuramente avrò modo di collaborarci in futuro. E poi sì ci sono Izi, Bresh, Disme e Vaz Te.”

Grande aspettativa anche per le collaborazioni con Angelina e Annalisa, che dopo Sanremo hanno confermato il loro incredibile successo come principesse del pop italiano. Una scelta che pare sia stata un po’ discussa dai fan, forse perché le due cantanti appaiono molto in voga e poco di nicchia, quasi come se Tedua avesse dovuto fare una scelta pilotata. Anche in questo caso, il cantante ha subito detto la sua: “Vorrei ricevere dei feedback positivi su quanto sia stata brava Angelina o su che bello è il pezzo con Annalisa. Non le ho chiamate per fare hit radiofoniche, ma perché ci siamo incontrati e sono nate delle canzoni bellissime. Sono artiste mainstream e questo è coerente col fatto che volevo che il disco fosse mainstream. L’avevo annunciato nel 2018 che la Divina Commedia sarebbe stato un disco mainstream.”

La tracklist del nuovo album di Tedua

Nell’attesa di ascoltare per la prima volta le sette tracce inedite, ecco la tracklist ufficiale di Paradiso – La Divina Commedia deluxe condivisa da Tedua sui suoi social: