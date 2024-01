Chi è Tedua, il rapper scelto da Amadeus per il palco galleggiante di Sanremo

Fonte: Getty Images Tedua

Gli amanti del rap, ma non solo, avranno sentito molte volte il nome di Tedua. Il rapper è uno dei più amanti del momento: con le sue rime e le sue sonorità è riuscito a catturare l’attenzione di tanti ascoltatori della nuova generazione. Sarà anche per questo che Amadeus ha deciso di inserirlo tra i cantanti del palco galleggiante di Sanremo 2024. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Tedua

Mario Molinari, in arte Tedua, è uno dei rapper più amati del momento. Nato a Genova il 21 febbraio 1994, è una figura di riscatto ed esempio per molti per via della sua infanzia difficile. Poco dopo la sua nascita, il cantante è stato dato in affidamento. Solo più tardi è riuscito a ricongiungersi con la sua famiglia: la nonna materna ha infatti scelto di accoglierlo a Milano. Un periodo durato fino ai suoi 18 anni, momento in cui Tedua ha deciso di tornare a Genova. Una scelta che darà vita alla sua carriera musicale.

È proprio a Genova, infatti, che il cantante incontra i ragazzi con cui crea il collettivo Wild Bandana con cui inizia a fare musica. Nel 2015 torna a Milano e inizia la sua carriera da solita scrivendo i brani contenuti nel mixtape Aspettando Orange County, che gli porteranno un successo tale da pubblicare il suo primo album, Orange County California, uscito il 13 gennaio 2017 e certificato disco d’oro. Nel marzo del 2018 pubblica Mowgli, e inizia a collaborare con artisti come Rkomi, Ernia, Fedez e Capo Plaza, con cui ha cantato Parole Vuote (La Solitudine), un brano che riprende la canzone storica di Laura Pausini. La sua carriera continua fino ad arrivare a 2019, anno in cui pubblica Vita Vera, che per lui sancisce un nuovo inizio.

Il 2 giugno 2023 il rapper torna con La Divina Commedia, un album che si ispira alla grande opera di Alighieri. Un progetto che, come fosse una timeline, ripercorre la sua vita e le tappe che lo hanno aiutato a essere più consapevole. L’album conferma l’amore dei suoi fan, facendogli raggiungere delle vendite incredibili: triplo disco di platino e oltre 150.000 copie vendute. Tedua, inoltre, è stato primo nelle classifiche per più di 12 settimane di fila.

Tedua, sul palco galleggiante di “Sanremo 2024”

L’enorme successo di Tedua è innegabile: un cantante che si è rimboccato le maniche riscattandosi da un passato complicato e che, ora, può godere dei frutti del suo lavoro. Ultimo ma di certo non meno importante, la scelta di Amadeus di farlo esibire sul palco della nave da crociera di Sanremo 2024 insieme ad altri grandi della musica per ben due serate: quella di apertura e di chiusura del festival. Ecco le parole di Amadeus: “Ci saranno cinque serate imperdibili con i collegamenti durante il Festival. Ed ecco il cast. Ad aprire e chiudere le feste sulla nave ci sarà un rapper che è numero uno in classifica: Tedua aprirà martedì 6 e chiuderà sabato 10 febbraio. E poi mercoledì nella seconda serata un grande artista, produttore e DJ di livello internazionale: Bob Sinclair. Ancora giovedì ci sarà un cantante amatissimo dai giovani: Bresh. E il venerdì un DJ e produttore italiano: il grande ritorno di Gigi D’Agostino.”