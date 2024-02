Fonte: IPA Emma e Tedua, è sbocciato l'amore?

Non si smette di parlare di quel che è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024. Stavolta, però, non si tratta di polemiche, censure e fischi contro il risultato della kermesse. A essere vivacemente discusso sul web è un possibile nuovo amore sbocciato tra uno dei big in gar e uno degli ospiti del palco galleggiante. Che tra Emma e Tedua sia nato qualcosa?

Emma: le scottanti dichiarazioni su Tedua

Tutto è iniziato con una scanzonata intervista rilasciata a Fanpage durante la settimana di Sanremo 2024. Interrogata sulle sue ultime ricerche sul web, Emma Marrone aveva risposto: “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua, giuro”. La cantante e il trapper si sono conosciuti per la prima volta proprio in occasione della kermesse musiciale.

“L’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, ho detto: ‘Mamma mia che bono’ – ha confessato l’artista pugliese senza peli sulla lingua – Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto”. E in tutta risposta, Tedua ha taggato Emma in una storia su Instagram.

La serata insieme

Agli apprezzamenti verbali pare siano seguiti avvicinamenti reali. Ha fatto il giro del web un video rubato che mostra Emma a una festa organizzata da Spotify dopo la finale del Festival. La cantante balla e canta spensierata e al suo fianco, vicino vicino, c’è proprio Tedua. Si dice che, nel corso della serata, i due si siano cercati in continuazione ma che abbiamo evitato di mostrarsi troppo intimi di fronte agli smartphone pettegoli che li circondavano.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha poi scritto sui social che fonti vicine ai due dicono che, a festa finita, Emma e Tedua avrebbero trascorso ulteriore tempo assieme anche in hotel. Nessuno dei diretti interessati, però, ha confermato o smentito in alcun modo. Ma i fan già impazziscono all’idea di vedere la loro beniamina di nuovo innamorata.

Emma, single per scelta… ma ha cambiato idea?

L’essere single, per Emma non è mai stato un problema e il trovare un uomo non è di certo una priorità per l’indipendente cantante. Intervistata da Michela Murgia su Vanity Fair, meno di un anno fa, Marrone aveva dichiarato: “Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner”. D’altronde, di scelta non c’è molta: “Ma che uomini? Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro, nel frattempo, siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.

E allora forse val la pena puntare su qualcuno delle nuove generazioni, un Gen Z come Tedua che – si spera – sia meno intriso di patriarcato e orgoglioso di aver al fianco una donna forte, indipendente e di successo. Ma, al momento, stiamo solo sognando…