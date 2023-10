Ospite di “Domenica In”, Emma Marrone ricorda il padre scomparso e rivela il grande progetto per il futuro

Commozione, risate e ottimismo: è stata un pot-pourri di emozioni la partecipazione di Emma Marrone a Domenica In. La cantante, ospite di Mara Venier nel pomeriggio di Rai 1, ha raccontato del dolore per la perdita del padre e del sogno, mai sopito, di trovare un giorno il vero amore.

Emma Marrone, lo speciale rapporto con il papà

Negli studi di Domenica In, Emma Marrone è entrata cantando, ma la commozione l’ha costretta a limitarsi ad ascoltare il brano Intervallo, dedicato al padre recentemente scomparso a causa della leucemia. Il brano ricorda i momenti felici trascorsi insieme e quelli più bui della malattia, che ha visto la famiglia riunirsi attorno al padre malato. Un momento così intenso che neppure Mara Venier riesce a trattenere le lacrime.

Ma le lacrime si trasformano in dolci sorrisi quando zia Mara – legata a Emma da una sincera amicizia – chiede alla cantante se c’è qualcosa che avrebbe voluto dire al padre, senza trovare il tempo per farlo. Marrone risponde serena: “Non ho rimpianti. Ci siamo sempre detti tutto. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando. Ci sentivamo sempre e sono stata con lui fino all’ultimo giorno”.

Quello tra Emma Marrone e suo padre era un rapporto speciale, un affetto quasi da amici. Lui l’ha sempre supportata, spingendola a perseguire le proprie ambizioni artistiche, nonostante le difficoltà: “Sono fortunata perché ho realizzato i miei sogni da bambina”. E, tra loro, c’era anche una scanzonata amicizia, che trapela nei divertenti racconti di un’ubriacatura presa insieme che fece particolarmente arrabbiare la mamma. “Sono stata fortunata ad avere un papà così”.

Un nuovo fidanzato all’orizzonte?

Nel nuovo disco – arrivato al primo posto nella classifica degli album più venduti ad appena una settimana dal lancio – Emma Marrone parla anche di amore. Il brano Iniziamo dalla fine, in cui la cantante si è esibita prima di lasciare gli studi Rai, racconta di una storia andata bene, ma che sarebbe potuta andare meglio, “mi merito di più” è il verso che conclude la canzone.

È single Emma, ma non smette di cercare l’amore. Un amore che sogna libero e nel rispetto dei sogni l’uno dell’altra: “Mi piacerebbe una persona che lavora, mentre io lavoro, da incontrare davanti al teatro per un panino” confida l’artista a Mara Venier. E l’intervista si chiude con la promessa di portare il nuovo fidanzato, quando arriverà, a cena a casa della conduttrice neo 73enne.

Emma Marrone sogna un nuovo amore, puro e libero, dopo aver chiuso una relazione che le ha fatto molto male, sulla quale lei ha sempre mantenuto il riserbo, ma che racconta nel nuovo album Souvenir. “Parlo di ripartenza anche dal punto di vista affettivo. – ha raccontato la cantante a Cosmopolitan – Ho elaborato la fine di una relazione che non era sana e tutte le canzoni d’amore che ho scritto sono un punto. Sono liberatorie. Mi sento nuovamente bella, senza più farmi sminuire dagli altri sempre. Ho quasi quarant’anni, meglio tardi che mai. Non ci sono canzoni d’amore passive, riparto. Senza tossicità. In chiave molto positiva”.

E non possiamo che augurarci che i sogni d’amore di Emma si realizzino e che arrivi presto quel “di più” che si merita.