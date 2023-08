Fonte: IPA Emma Marrone in lacrime su Instagram: l'annuncio di "Souvenir"

Emma Marrone non è una star abituata a non mostrare le proprie emozioni e i sentimenti. Tutt’altro. Una forza travolgente che non si è mai nascosta e che ha sempre coinvolto i fan proprio per questo motivo: Emma è Emma, e non c’è nessuna come lei. Per l’annuncio di Souvenir – un vero e proprio “regalo” per i fan – ha condiviso una stories su Instagram dove si è commossa, mostrandosi in lacrime. Di gioia, di felicità, ma anche di paura, quella stessa che intercorre proprio tra la fatica del lavoro e la fine (che poi è solo l’inizio), finalmente.

Emma Marrone annuncia Souvenir su Instagram in lacrime

La carriera di Emma Marrone ha sempre raggiunto e tagliato traguardi incredibili. Non si è mai arresa, ha sempre creduto nelle sue qualità e soprattutto nel suo pubblico, che fedele non le ha mai voltato le spalle. Souvenir è un regalo, di fatto: soprattutto, è un lavoro che ha richiesto fatica, sudore, lacrime. Proprio come quelle versate dalla cantante nelle stories Instagram, mostrando tutte le sue emozioni, senza paura di essere giudicata.

“Questa è la copertina del mio nuovo album”, ha scritto l’artista, presentando il tutto con un post. “Non vedo l’ora che sia tutto vostro. Non posso dirvi la data esatta ma manca poco”. Naturalmente, viene presentato nei club in Italia con uno show, la cui data zero è il 10 novembre. Non solo: il 1° settembre 2023, venerdì, è in uscita il nuovo singolo, Iniziamo dalla fine.

Le sue lacrime ovviamente sono state dovute anche all’enorme affetto che le hanno subito dimostrato i fan. “Mi stavo ca**ndo sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l’ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca”. Un vero e proprio balsamo per Emma: dopo aver lavorato sodo per il nuovo album, ha le energie e le vibrazioni giuste per affrontare quanto l’aspetta, dal tour di presentazione fino al bagno di folla. Con qualche lacrima, certo, a ricordarle che l’amore dei fan è sempre presente ad “abbracciarla” metaforicamente, per darle la carica di continuare a conquistare i palchi.

Souvenir, il nuovo album di Emma Marrone: cosa sappiamo

La data di uscita di Souvenir non è ancora stata svelata, ma l’attesa è ovviamente moltissima. A Radio Italia Live, la cantante, in effetti, aveva anticipato qualcosa. “Comincia con la S e sarà come un piatto di spaghetti al pomodoro, piacerà a tutti”. A distanza di quattro anni da Fortuna, dunque, è il momento di Emma. Di tornare, di sentire il calore dei fan, l’affetto. Di vivere la magia del palco. Oltretutto, ha già intenzione di non fermarsi fino alla fine dell’anno.

Intanto, il nuovo singolo, Iniziamo dalla fine, è l’anticipazione che ci voleva per farci sognare. Per tutta l’estate, Emma ha lavorato sodo, proprio per riuscire a offrire ai fan un album degno di questo nome. La canzone è stata scritta da Emma insieme a Davide Simonetta e Paolo Antonacci, coppia autorale molto apprezzata negli ultimi tempi.