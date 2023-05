Emma Marrone commuove su Instagram: “Se fossi stata mia figlia”

Fonte: IPA Emma Marrone

Emma Marrone con una bambina sulle spalle al concerto di Tananai. Un’immagine insolita, di certo, per un personaggio pubblico, considerando come con quella bambina non vi sia alcuna relazione di parentela. Uno scatto che sa di vita reale, apparso sul profilo Instagram della famosa cantante, che ha sfruttato questa potente immagine per dare il via a una riflessione molto sentita e commovente.

Emma Marrone: il post alla figlia che non c’è

A Milano, Emma Marrone ha preso parte da spettatrice al concerto di Tananai che si è tenuto presso il Forum di Assago. La cantante salentina, circondata da numerose fan del quinto classificato del Festival di Sanremo 2023, si è di colpo ritrovata con una bambina seduta sulle sue spalle.

Un’immagine prontamente immortalata e postata sul suo profilo Instagram, dove si è lasciata andare a una riflessione che mette a nudo un aspetto del suo animo. Una parte di sé che grida il suo bisogno emotivo di diventare madre un giorno.

“Ciao bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. Così ho pensato, se fossi davvero mia figlia? Ti avrei detto tante cose”.

Emma ha così iniziato a immaginare un ipotetico dialogo con la sua bambina, che ad oggi non è ancora nata, ma che spera un giorno di poter stringere tra le braccia. Le avrebbe insegnato ad amare la musica, spiega, facendole percepire la potenza di un pubblico che canta in coro la stessa canzone.

Alla piccola che è stata sulle sue spalle, invece, augura ogni bene: “Cresci bene e non dimenticare l’emozione di stasera. Ricorda le sensazioni. La musica è di tutti. Amala e basta”.

Pronta a sperimentare la maternità, a vivere l’emozione d’essere chiamata mamma e prendersi cura di una creatura tutta sua, Emma Marrone conclude così il suo post di riflessione, dicendo a quella bimba quanto sia stato bello tenerla lì, con sé, anche se per poco: “Un po’ come tenere il futuro”.

Emma Marrone pronta a diventare mamma

C’è grande curiosità sulla vita sentimentale di Emma Marrone ed è sempre stato così, fin dall’ormai celebre rottura con Stefano De Martino. Da allora di tempo ne e è passato e, in tempi più recenti, si è tornati a parlare con insistenza della sua sfera amorosa dopo l’addio a Fabio Borriello (fratello di Marco, ex di Belen, ndr).

Svariati i flirt attribuiti alla cantante salentina, soprattutto in relazione a colleghi, come Ermal Meta. Lei ha sempre smentito ogni voce, dicendosi single e, al tempo stesso, anche un po’ sfortunata. Cerca l’amore ma, ad oggi, forse il sentimento più importante che culla dentro di sé è quello della maternità.

Intervistata da Vanity Fair, aveva raccontato di voler essere pienamente libera di gestire il proprio corpo, trovando semplicemente assurda l’idea che una donna in Italia debba andare all’estero per avere un figlio da sola, senza un uomo al suo fianco.

Parole che avevano suscitato più di qualche polemica, come spesso avviene per argomenti di questo genere, purtroppo. Emma però prosegue per la sua strada e, chi sa, nel prossimo futuro potrebbe annunciare ai suoi fan di aspettare un figlio. Anche se tutti i suoi ammiratori vorrebbero vederla doppiamente felice, futura mamma e impegnata in una relazione amorevole.