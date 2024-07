Fonte: IPA Emma Marrone

È stata appena inserita nella top 4 degli artisti italiani più visti su Vevo e, in vista del prossimo tour per l’Italia, Emma Marrone si gode il successo e il meritato riposo. Lo fa in barca, passione ereditata dal papà – che proprio al timone ha ricordato in una dolce storia su Instagram. Ai fan mostra i momenti più gustosi del fine settimana al sole, con la compagnia di una cara amica e piatti da leccarsi i baffi. E una piccola sorpresa: un sensuale scatto in bikini.

Le vacanze in barca di Emma

Il giorno prima l’abbiamo vista esibirsi con un look da urlo all’appuntamento pugliese di Battiti Live. Concluso il concerto, Emma Marrone ha iniziato le sue vacanze. Lo ha fatto dal mare, da brava salentina, con un piacevole giro in barca in compagnia dell’amica Chiara Capitani, designer di gioielli molto in voga tra i vip. Una vacanza all’insegna della buona cucina italiana: in un divertente carosello su Instagram, la cantante mostra ai fan le delizie gustate in riva al mare.

Spaghetti e deliziosa pasta al pesto, fichi appena colti e un dolce con una dedica speciale. Nel piatto che accoglie l’invitante delizia al limone, il ristorante ha omaggiato l’artista con la scritta: “Emma, potente come il mare delle sirene. Unica come la pioggia d’estate”. E, sincera e sbarazzina come sempre, la cantante non nasconde neppure i piccoli inconvenienti, come la botta in testa presa dall’amica, costretta a rimediare al bernoccolo con un pacchetto di patatine surgelate.

Le sensuali foto in bikini

Spontaneità, divertimento, ma anche un pizzico di sensualità nelle foto dalle vacanze di Emma. La cantante apre e conclude la raccolta con due scatti che la ritraggono con indosso un bel bikini nero. La prima, mentre prende il sole, sdraiata a poppa con il sale sulla pelle. L’ultima la vede di ritorno in hotel, in un classico selfie allo specchio che mette in mostra degli addominali di tutto rispetto. Che si tratti di una sottile e intelligente risposta al recente bodyshaming subito? Noi speriamo di sì.

È stato il paparazzo dalla lingua lunga Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, a postare decisamente inappropriati commenti sul fisico della cantante. “Il nero sfina” ha scritto mostrando Emma che balla allegra e spensierata in un bell’abito nero. Lei, che di peli sulla lingua non ne ha, ha risposto: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi”.

Un po’ guerriera, un po’ mamma chiocca, Emma pensa prima di tutto ai suoi fan: “Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi” ha dichiarato in un’intervista a GQ.

“Io sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti”. E i suoi fan la amano proprio per questo.