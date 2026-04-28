Rock in Roma 2026, tutti i concerti, le date e gli ospiti: Emma Marrone prima headliner

Rock in Roma 2026 sta per tornare: tutti i concerti, gli ospiti, gli artisti e le date.

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IPA Emma Marrone

Il programma di Rock in Roma 2026 è stato finalmente svelato. Tanti i concerti e gli ospiti, con la scelta di una prima headliner donna: Emma Marrone.

Rock in Roma 2026, Emma Marrone prima headliner

Il programma completo di Rock in Roma 2026 è stato svelato durante una conferenza stampa che si è tenuta nella sala della Promototeca in Campidoglio. La line up del 2026 è stata svelata con l’arrivo a sorpresa di Emma Marrone, scelta come primissima e unica headliner donna.

“È una grande emozione – ha spiegato la cantante -. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile”. La cantante salentina ha poi svelato che il suo tour partirà a luglio proprio dalla Capitale: “Sono supercontenta che il tour estivo parta da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia”.

Tra giugno e luglio andranno in scena ben diciassette concerti. Ad aprire le danze saranno il 9 giugno gli Offspring, mentre l’ultimo concerto previsto ha come data il 14 luglio quando a salire sul palco sarà Marylin Manson. Nell’elenco delle band e degli artisti spuntano tantissimi nomi internazionali, con uno sguardo alle nuove tendenze.

Quest’anno infatti fra le sorprese non c’è solamente Emma Marrone, scelta come headliner, ma anche la presenza del K-pop che sbarcherà al Rock in Roma 2026. Dalla Corea arriveranno nella Capitale gli ATEEZ, il gruppo sudcoreano di Seul che ha spopolato in tutto il mondo.

La band darà vita ad un live storico l’8 luglio sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Fra i gruppi più attesi e chiacchierati anche i Mumford & Sons, i Negramaro e i OneRepublic. Oltre ad Emma Marrone non mancheranno gli artisti solisti. Due nomi? Ben Harper e Olly, entrambi hanno già ottenuto un sold out con i loro concerti, segno che l’organizzazione del festival ha fatto centro.

Ospiti e concerti di Rock in Roma 2026

Da anni ormai Rock in Roma 2026 è una grande certezza per chi ama la musica. Un appuntamento attesissimo da chi ama la musica dal vivo e vuole viverla al meglio. Non a caso la rassegna è entrata di diritto nella lista dei festival europei più seguiti. La programmazione del 2026 spazia fra cantautorato, indie e rock urban, con la presenza anche del k-pop. Tanti gli artisti che saliranno sul palco con due location a Roma: l’Ippodromo delle Capannelle e l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Scopriamo l’elenco completo delle date in programma e gli artisti che saliranno sul palco delle due location.

Ippodromo delle Capannelle

9 giugno THE OFFSPRING (special guests: A DAY TO REMEMBER + SLEEP THEORY)

13 giugno PIPPO SOWLO

14 giugno COUNTING CROWS (special guest: BULL BRIGADE)

18 giugno GEMITAIZ

20 giugno NEGRAMARO

26 giugno CAPAREZZA

30 giugno OLLY

2 luglio EMMA

7 luglio MUMFORD & SONS with CAAMP

10 luglio MANNARINO

12 luglio ONEREPUBLIC

16 luglio LITFIBA

17 luglio LUCHÈ

18 luglio BLUVERTIGO

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone