Emma Marrone mi piace tanto: è simpatica e la trovo molto vera, molto “una di noi”: una ragazza che si è fatta la sua gavetta e ora si gode il meritato successo, anche come giudice di X Factor. Il suo carattere esuberante e diretto si vede anche nella scelta dei suoi abiti. Sarà sempre in grado di valorizzarsi con gusto?

Emma Marrone, la pagella dei suoi look: in marrone e nero da Fendi

Allora: qui il look in termini di proporzioni e accessori funziona. Quello che funziona meno è il colore, che non esalta la carnagione di Emma. Una tonalità più fredda avrebbe fatto risaltare il suo viso, così come un trucco più sull’argento che sul bronzo. Voto 7.

Emma Marrone, la pagella dei suoi look: con la giacca in denim

Qui invece i colori funzionano, mentre le proporzioni andrebbero riviste un pochino. La giacca in denim dal taglio over size va benissimo, ma bisogna dare aria alla figura da qualche parte: sarebbe bastato tirare su un pochino le maniche. Anche il taglio asciutto dei pantaloni va bene, ma l’orlo eccessivamente lungo, anziché slanciare, accorcia la figura: qui sarebbe stato sufficiente accorciarlo un pochino, in modo da far vedere la calzatura. Voto 7.

Emma Marrone, la pagella dei suoi look: a Venezia in bianco e nero

Sono sincera, questo non è stato uno dei look che mi ha fatto impazzire di più del Festival del Cinema di Venezia. La combinazione bianco e nero è perfetta. Quello che qui non funziona è la lunghezza dell’abito: un taglio al ginocchio sarebbe stato più adatto alla sua fisionomia, così come una calzatura con allacciatura bassa sul collo del piede, che avrebbe contribuito a slanciare la figura. Voto 6 e mezzo.

Emma Marrone, la pagella dei suoi look: in bianco da Bulgari

Nel complesso il look funziona anche qui, anche se l’effetto generale è tutto un po’ troppo morbido. Se il drappeggio dell’abito fosse stato più in alto sul punto vita e la manica un po’ più corta, la figura sarebbe risultata più ariosa e leggera. Voto 8.