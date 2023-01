Fonte: Getty Images Parachute pants: come abbinarli e indossarli per essere cool

I parachute pants sono i pantaloni della stagione: leggeri, pratici, portabili con tantissimi look diversi, vi permettono di avere un outfit glamour in modo facile e soprattutto stando comode!

Parachute pants: cosa sono

Si tende spesso a confondere i parachute pants con i cargo pants, ma sono due cose diverse. I pantaloni cargo hanno una funzione specifica: sono pantaloni da lavoro, realizzati in fibra più spessa e resistente, spesso cotone o tela denim. Inoltre, hanno i tasconi laterali che permettono di inserirci attrezzi o materiali di vario genere.

I parachute pants invece sono realizzati in materiale molto più leggero, spesso in nylon. Questo perché il loro scopo non è quello di essere un capo da lavoro, ma piuttosto un capo da movimento, da danza. Vengono infatti usati dai ballerini di breakdance o hip hop fin dagli anni ’80, e devono quindi garantire una grande agilità. La loro vestibilità è ancora più morbida e possono avere o meno le tasche laterali, così come la coulisse in vita e sul fondo (questo vale anche per i pantaloni cargo).

Come indossare i parachute pants: con il cappotto

Il fatto che questo capo sia prettamente sportivo, non significa che non possa essere portato con capi che nascono eleganti, come ad esempio il cappotto, anche cammello. I parachute pants saranno perfetti con il tuo cappotto preferito e un paio di sneakers chunky e non. Personalmente, io li preferisco con sneakers dalla forma più leggera e sottile.

Parachute pants: coloratissimi e girly

Se ti piace il look bubble gum e coloratissimo, puoi realizzarlo anche con i parachute pants: ti basterà abbinarci una t-shirt stampata e un capo spalla cozy, ad esempio una ecopelliccia corta. Ai piedi delle chunky sneakers andranno benissimo: se hanno qualche dettaglio nel colore dominante del vostro outfit, saranno perfette!

Come portare i parachute pants con il blazer

Qui vale un po’ il discorso che si faceva sul capotto: anche un capo che nasce come elegante può essere perfetto sui parachute pants, perché aggiunge un tocco stiloso che non guasta mai. Il blazer è un ottimo esempio di questa combinaizone vincente. Il dettaglio in più potrebbe essere un accessorio coloratissimo, anche fluo: la borsa, le scarpe, un berretto, gli occhiali.

Parachute pants: occhio alle proporzioni

I parachute pants hanno un taglio volutamente over e morbidissimo: ecco perché bisogna cercare di riequilibrare tutto l’outfit in funzione di questo. Ad esempio, soprattutto se il punto vita è un vostro punto di forza, potete osare con maglie corte, anche aderenti, a cui sovrapporre capi altrettanto corti, ma morbidi, come bomber o piumini, anche smanicati. Ai piedi, perfette le sneakers, che potranno essere chunky, ma non solo: anche quelle con la suola platform dal gusto anni ’80 saranno perfette!