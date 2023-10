Anfibi donna: i modelli di tendenza sotto i 150 euro da acquistare ora

Fonte: GettyImages/IPA Anfibi donna da acquistare:copia il look!

I più versatili e cool della stagione sono loro, gli anfibi.

Oggi ai piedi di tutti, gli anfibi hanno segnato la storia della moda del ventesimo secolo; nascono in Germania nel 1945 dalla mente del signor Klaus Mertens (ovvero il famoso Dr. Martens) e in seguito diventarono simbolo di trasgressione nel sobborghi della Londra degli anni ’60, fino a cavalcare le passerelle di tutto il mondo negli anni 2000 fino a noi.

Oggi è uno dei modelli di scarpa che non passa mai di moda, iconica e inimitabile, gli stivaletti militari nascono per i soldati che necessitavano di camminare in modo agevole su ogni tipo di terreno con qualsiasi condizione climatica. Il design degli stivali anfibi è il risultato di una calzatura ideata per terreni umidi, fangosi, piovosi, per mantenere il piede asciutto e riparato da eventuali urti.

Non a caso, sono perfetti in ogni stagione ( ebbene sì, c’è chi non li abbandona nemmeno in piena estate!). Comodi e pratici, ora sono un must have per quello che viene definito uno stile urban chic.

Può sdrammatizzare un outfit elegante o enfatizzare un total black per un look grintoso e cattivo. Lo vediamo su un paio di jeans e una felpa, per un abbinamento senza sforzo ma dal risultato sempre contemporaneo. Può anche essere mascherato sotto un paio di pantaloni ampi che lascino solo intravederne il tacco e la punta. In altre parole, possiamo concordare che quando abbini gli anfibi al tuo outfit non puoi sbagliare.

Lo sanno bene anche le star e celeb, che amano indossarli nei più disparati look. Non solo per il tempo libero ma anche in occasioni più formali, basta solo scegliere il modello più adatto.

Madalina Ghenea: total black e a tutta pelle

La modella e attrice rumena Madalina Ghenea punta sul total black, per uno stile grintoso e deciso. l look total black trasuda eleganza, classe ma la scelta della pelle sopra e sotto tramuta lo stile in rock e wild. La scelta di abbinare una giacca in pelle con borchie amplifica l’effetto finale voluto dalla bella modella.

Un look che grida praticità, energia, la stessa che ritroviamo nella scelta del modello di anfibi: per strizzare l’occhio a questo stile puoi scegliere un modello, stringato, comodo e traspirante, dal fascino urban contemporaneo. Tutto in pelle liscia con uno speciale inserto in elastico per facilitare la calzata.

Da non sottovalutare, il tacco che regala sempre qualche centimetro in più senza rinunciare alla comodità. Un modello by Geox.

Fonte: IPA/Geox

Copia il look di Madeline Ghena: anfibi by Geox (prezzo 139,90€)

Hailey, la musa della GenZ

La it girl più seguita del momento regala sempre chicche di stile che colpiscono nella loro semplicità ( e replicabilità).

Hailey Rhode Baldwin, coniugata Bieber, modella statunitense e regina di stile della GenZ, indossa degli anfibi chunky con suola alta e para, ben nascosti dai parachute pants chiari e ampi. Sopra un maxi blazer in pelle e occhiali scuri. Ne risulta un outfit streetwear senza fronzoli ma molto cool. Immagina se sotto la giacca larga e quasi maschile, abbinassi un corpetto in pizzo iper femminile… largo alla creatività, ti bastano solo degli anfibi evergreen come questi by Amazon: in pelle liscia all’esterno, morbidi e caldi all’interno, versatili anche con un pantalone stretto inserito all’interno o con una minigonna a pieghe.

Fonte: GettyImages/Amazon

Copia il look di Hailey Bieber: anfibi alti by Amazon (prezzo 47,99€)

Cinquanta sfumature di Dakota

La bella attrice dall’iconica frangetta Dakota Johnson ama sfoggiare i suoi anfibi in abbinamento con i jeans. I denim pants dal taglio asciutto sono perfetti per esaltare le vibes rock chic della scarpa. Abbinati con una t-shir semplice insieme a un dolcevita e un blazer – meglio se di carattere, come quello di Dakota per accentuare lo stile rock. Lo stivaletto by Mango è in misto pelle, imbottito e dalla punta stondata con fibbie e lacci decorativi. Un modello passe-partout con cui divertiti con mille abbinamenti diversi.

Fonte: IPA/Mango

Copia il look di Dakota Johnson: anfibi by Mango (prezzo 99,99€)

Virna Toppi tra bon ton e punk

La ballerina della Scala di Milano ha appeso al chiodo le scarpette, ma solo per una notte: per la Premiere del film ‘The French Dispatch’ in Fondazione Prada, Virna Toppi sceglie un abito corto black and White che abbina sorprendentemente con un paio di anfibi bianchi. Ecco come uno stivaletto rock come questo ha saputo elevare il look da noioso a super cool. Un segreto tutto da copiare: non aver paura di osare abbinando stili diversi, metà bon ton metà rock. Non te ne pentirai! Provalo con questa proposta di anfibi in tessuto con suola track dentata by Zara.

Fonte: IPA/Zara

Copia il look: anfibi in tessuto by Zara (prezzo 55,95€)

Jennifer Garner, regina di semplicità

La capacità di essere cool e alla moda senza sforzo è nel DNA di Jennifer Garner, anche ora che ha superato i cinquant’anni di età: un semplice maglioncino a righe dallo stile quasi marinaresco e jeans comfy da cui si intravedono loro, gli anfibi dalla suola altissima a carrarmato dalla punta stondata. Sceglili lucidi per un tocco glam al tuo stile e dal gambale alto (ma non troppo) come questi di Benetton.

Fonte: IPA/Benetton

Copia il look: anfibi lucidi by Benetton (prezzo 109,00€)

Selena Gomez con pantaloni a quadri

Chi l’ha detto che gli anfibi debbano essere solo neri o bianchi?

Selena Gomez, classe 1992, cantante, attrice e imprenditrice, porta una ventata di colore tra le strade di Manhattan con un look autunnale suo toni del verde e dell’arancio, divertente e per niente banale: i pantaloni a quadri tipicamente grunge sono quindi ideali da indossare con gli anfibi bordeaux, da sfoggiare nel tempo libero con cappotto o pellicciotto oppure con camicetta e dolcevita per l’ufficio – ed essere già pronta a correre fuori allo scoccare delle 18.00.

Fonte: IPA/Amazon

Copia il look: anfibi by Amazon (prezzo 56,13€)

