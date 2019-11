Look da ufficio easy chic: ecco come realizzarlo

editato in: da

Chi ha detto che un look da ufficio deve per forza essere noioso? Anche e siamo soggette a dress code formali per cui non possiamo permetterci le sneakers, ad esempio, oppure dobbiamo necessariamente indossare la giacca, nulla ci vieta di essere eleganti. Basta avere nell’armadio alcuni capi che già da soli rendono il look più business o più formale: vediamone insieme 5, coordinati a due idee di look per voi.

Look da ufficio easy chic: grintoso

Un bel cappotto rende immediatamente il look più elegante. Se, ad esempio, al look qui di seguito sostituiamo i polacchini con un paio di stringate, questo genere di outfit potrebbe essere adatto ad un normale lunedì di lavoro. Grintoso, ma di classe.

Capo must have 1: il cappotto

Il cappotto può essere a doppiopetto, come questo qui di seguito, ma non solo: va benissimo anche monopetto, a vestaglia o destrutturato. E’ comunque un capo che nasce elegante.

Capo must have 2: il pantalone a sigaretta

Salva un sacco di look. Da abbinare ad un camicia bianca e ad un pullover, ai piedi metteremo mocassini, Mary Jane o stringate (vedere di seguito).

Look da ufficio easy chic: business ma con stile

Il blazer è il capo principe in caso di look da lavoro, insieme ad una camicia bianca e alle stringate. Come fare per dargli un twist più femminile?

Capo must have 3: il blazer

Sceglietelo in fantasia, gessato ad esempio, oppure bouclé. L’importante è che poi lo abbiniate riprendendone i colori a piccolissime dosi, per evitare l’effetto arlecchino.

Capo must have 4: la Mary Jane o la stringata

La Mary Jane è un’idea alternativa alla stringata e alla décolleté. Soprattutto in autunno, quando si indossano le calze, la Mary Jane consente di vestire meglio il piede rispetto alla classica décolleté.

Capo must have 5: l’abitino elegante ma non lezioso

In ufficio l’abito si più portare, perché no? L’importante è che sia femminile ma non lezioso. Sì quindi ad un abitino con collo a fiocco, da indossare però con calze super coprenti e scarpe basse. Sulle spalle andrà benissimo un blazer.