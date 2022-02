Blazer pop: idee di look per la primavera!

Ho un blazer rosa shocking: con cosa lo abbino per non essere troppo sopra le righe?

Nell’aria si sente profumo di primavera: è quasi ora di togliere le giacche pesanti! E cosa c’è di meglio di un tocco di colore per dare luce ad un look e renderlo immediatamente fresco e primaverile? Il blazer, in una tonalità accesa e luminosa è proprio perfetto per questo scopo. Vediamo insieme alcuni abbinamenti di look a tema blazer pop!

Come indossare il blazer colorato: con bianco e denim

Il denim accoppiato ai neutri è il modo più semplice e veloce di sdrammatizzare qualsiasi capo dal colore acceso. Anche nel caso di un blazer coloratissimo quindi, un top bianco e un paio di jeans saranno perfetti. Potete completare il look con sneakers chiare e una borsa da giorno, oppure una minibag se siete delle vere fashion addicted.

Come indossare il blazer colorato: con nero e denim

Esattamente come il bianco, anche il nero si presta per rendere portabili anche i colori più complicati. In questo caso, potete optare per un capo di abbigliamento in nero, come un top o una blusa, ma anche per un accessorio, come la borsa, ad esempio. VI suggerisco di evitare di aggiungere altri colori al look, a meno che non vogliate un effetto colour black che però, attenzione, non sempre riesce bene come su Pinterest!

Come indossare il blazer colorato: con gli shorts

Se siete delle temerarie e il freddo non vi spaventa, ai primi caldi potreste indossare il vostro blazer oversize su un paio di shorts da accessoriare con un paio di sneakers o di trainers, se siete anche delle super sportive. Anche in questo caso vi raccomando di evitare di aggiungere altri colori. Potete però abbinare una fantasia, preferibilmente micro e in tonalità neutre.

Come indossare il blazer colorato: con il nero

Volete rendere il vostro look d’effetto o semplicemente più elegante? Allora il nero è il colore che fa per voi. Abbinate al vostro blazer coloratissimo un abitino nero, oppure un paio di pantaloni palazzo, ma anche una gonna a tubo e scegliete accessori neri, non necessariamente eleganti: l’insieme risulterà super sofisticato!