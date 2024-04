Dua Lipa e Selena Gomez hanno sfoggiato due look in pelle alla "Matrix" diversi ma complementari, entrambi perfetti per dare un tocco rock alle proprie giornate

Fonte: IPA Dua Lipa e Selena Gomez, look a confronto

Ci sono stili che non passano mai di moda e quello dalle vibes rock senza dubbio è uno di questi. E potevano Dua Lipa e Selena Gomez non restarne affascinate? A giudicare dagli ultimi due look sfoggiati a distanza di poche ore l’uno dall’altro sembra proprio di no. Le due popstar hanno interpretato questo stile in due modi diversi, entrambi super chic, la perfetta dimostrazione che si può essere al top anche di giorno.

Dua Lipa in pelle e jeans, austera ma femminile

Sono due interpretazioni di verse del medesimo stile, ma altrettanto stupende. Dua Lipa, che non ha intenzione di abbandonare (almeno per il momento) la sua lunga chioma rossa, ha optato per un maxi cappotto in pelle lungo fino alle caviglie, rigorosamente nero, con spalline oversize che nascondono le sue forme. Uno stile austero, quasi militaresco, ma che non le fa perdere neanche un briciolo della sua femminilità.

Fonte: IPA

Per l’occasione la popstar ha scelto di abbinarvi un paio di jeans chiari molto semplici, indossati con un paio di décolleté con tacchi a spillo altissimi. Un ottimo modo per slanciare la figura, senza rinunciare alla comodità (che non guasta mai). Il tocco di stile? Senza dubbio la tracolla a sacchetto in silver, tutta tempestata di borchie a specchio, luminosa e stravagante proprio come lei!

È un momento speciale per Dua Lipa. Il 3 maggio uscirà il suo nuovo album, Radical Optimism: “Un paio di anni fa un’amica mi ha fatto conoscere il termine ‘ottimismo radicale’. È un concetto che ha risuonato in me, e sono diventata più curiosa quando ho iniziato a giocarci e ad inserirlo nella mia vita. Mi ha colpito: l’idea di attraversare il caos con grazia e di avere la sensazione di poter resistere a qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono trovata a guardare attraverso la storia della musica psichedelica, trip-hop e Britpop. Mi sono sempre sentita così fiduciosamente ottimista e quell’onestà e quell’atteggiamento sono sentimenti che ho portato con me durante le mie sessioni di registrazione”.

Selena Gomez, abito bustier ad alto tasso di sensualità

Decisamente diverso il look di Selena Gomez che, al contrario della collega, ha scelto di indossare un abbinamento ad alto tasso di sensualità, sempre total black, curato dalla stylist Erin Walsh per l’evento Time 100 a New York. Sulla scia dello stile alla “Matrix” di Dua Lipa, la Gomez ha optato per un cappotto in pelle firmato Ducie London lasciato aperto sul davanti e più sagomato, così da seguire le curve del corpo.

Fonte: IPA

E a proposito di curve, l’attrice e cantante era semplicemente perfetta con l’abito firmato Brandon Maxwell, impreziosito da un bustier in pelle che mette in evidenza décolleté e fianchi e con gonna longuette super stretch. Le scarpe sono altrettanto stupende, un modello open toe di Black Suede Studio con tacchi alti, così come la borsetta firmata Completed Works in pelle, come il cappotto.

L’evento Time 100 è stato un’occasione per parlare della sua linea di cosmetici, Rare Beauty, che ha definito il suo “orgoglio” e la sua “gioia”. Il marchio, lanciato nel 2020, si impegna a ridurre lo stigma sulla salute mentale e dona l’1% delle vendite per sostenere il Rare Impact Fund, che fornisce ai giovani l’accesso ai servizi di salute mentale.