Chi è Maria Di Donna, la fidanzata di Roberto Saviano

Si chiama Maria Di Donna la fidanzata di Roberto Saviano che è riuscita a rubare il cuore del giornalista. Classe 1979, lo scrittore è conosciuto soprattutto grazie a Gomorra, romanzo d’esordio in cui ha raccontato la Camorra come mai nessuno aveva fatto prima.

Dal 2006 Saviano vive sotto scorta dopo che i clan camorristici l’hanno minacciato di morte in seguito al suo operato e ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una manifestazione a favore della legalità a Casal di Principe. Da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, Roberto è legato da tempo a una donna speciale.

Lei si chiama Maria Di Donna ed è una cantante conosciuta con lo pseudonimo di Meg. Classe 1972 ha molto in comune con lo scrittore. Per prima cosa entrambi sono campani – lui di Napoli e lei di Torre del Greco – e sono legatissimi alla loro terra d’origine. Inoltre hanno un grande amore per la verità e il coraggio di prendere posizioni spesso scomode.

Maria Di Donna è conosciuta soprattutto per aver fatto parte dei 99 Posse, band di successo degli anni Novanta. Ha vissuto la sua infanzia a a Torre del Greco, dove è entrata in contatto con la musica napoletana, lasciandosi influenzare anche da canzoni jazz, degli anni Settanta e di protesta. In seguito si è trasferita a Napoli per studiare all’Università e durante l’occupazione della Facoltà di Lettere ha conosciuto i 99 Posse entrando a far parte della band.

Con il gruppo, Maria Di Donna è arrivata al successo realizzando nel 1994 il tour Incredibile Opposizione, Cerco tiempo e Corto circuito. I 99 Posse si sono sciolti nel 2005 per poi riunirsi quattro anni dopo, ma senza Meg. L’artista infatti ha scelto la strada della solista e oggi ha un ampio seguito, anche sui social.

La storia d’amore con Saviano sarebbe nata qualche tempo fa e tenuta segreta per un lungo periodo. La coppia avrebbe iniziato a convivere sia a Roma, dove lo scrittore ha una casa, che a New York, dove possiede un appartamento.