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Ufficio Stampa

Continua a convincere, un’interpretazione dopo l’altra, Maria Chiara Giannetta, protagonista di Rosa Elettrica – In fuga con il nemico. Una nuova serie Tv che la vede al fianco di Francesco Di Napoli. I due interpretano rispettivamente i ruoli di Rosa Valera e Cocìss, una giovane agente e un baby-boss della camorra.

Una scelta coraggiosa, quella di Giannetta che, dopo Blanca, torna a scavare a fondo tra insicurezze, dubbi e paure di una giovane donna. Non una semplice eroina ma un personaggio colmo di contraddizioni.

Una produzione che si poggia sull’omonimo romanzo di Giampaolo Simi, che mira a diventare uno dei titoli più apprezzati della primavera televisiva italiana. Una serie diretta da Davide Marengo, prodotto da Cross Productions e con Giordana Mari alla sceneggiatura.

La trama di Rosa Elettrica

La protagonista è Rosa Valera, giovane agente di Polizia impegnata nel servizio di protezione per i collaboratori di giustizia. Si ritrova a scortare e proteggere Daniele Mastronero, che nell’ambiente criminale è noto come Cocìss.

È un baby boss della camorra, che ha però deciso di stringere un accordo con la giustizia. Rosa però si rende conto che qualcosa non quadra in quest’operazione. Decide così di agire e fare di testa propria. Getta al vento il protocollo e scappa insieme al giovane che avrebbe soltanto dovuto sorvegliare.

I due si ritrovano così a essere dei bersagli in movimento, costretti ad attraversare l’Italia, dal Lazio alla Campania, dall’Emilia-Romagna al Trentino-Alto Adige. A inseguirli sono alcune famiglie di camorra, ma non solo. Sulle loro tracce ci sono anche le stesse istituzioni che avrebbero dovuto tutelarli.

Rosa Elettrica pone al centro un’eroina per caso. Una donna posta dinanzi a un bivio, che sceglie di fare la cosa giusta, anche se ciò pone la sua vita sul filo del rasoio. A rendere più intima la narrazione, aumentando la connessione col pubblico, c’è una voce fuori campo. È il dubbio interiore che attanaglia Rosa (a parlarle è Margherita Pantaleo).

Una serie che è stata una grande sfida per Giannetta, che si è sottoposta a un percorso di stunt training per prepararsi al ruolo. Ha anche imparato a guidare una Mustang del 1973, di fatto sua co-protagonista.

Il cast

Maria Chiara Giannetta è l’assoluta protagonista di Rosa Elettrica, affiancata però da un cast eccellente. Come detto, Francesco Di Napoli ha ottenuto la parte di Cocìss, ma ecco chi completa il cast:

Elena Lietti è la Vice Questore Antonella Reja;

Francesco Foti interpreta il magistrato Poalo D’Intrò;

Antonia Truppo veste i panni di Nunzia Serafino, soprannominata “Mamma Camorra”;

Pasquale Esposito è il boss Saro Incantalupo;

Federico Tocci è Carlo Morano, collega di Rosa.

Dove e quando vedere Rosa Elettrica

Rosa Elettrica – In fuga con il nemico debutta venerdì 8 maggio 2026 su Sky Atlantic. Spazio ai primi due episodi in prima serata. La serie è inoltre disponibile in streaming su NOW, così come on demand su Sky.

I prossimi episodi saranno trasmessi ogni venerdì, fino al finale previsto per il 22 maggio 2026. Appena tre settimane, per una serie da divorare (quasi) tutta d’un fiato.