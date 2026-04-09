Ufficio Stampa Sky Zendaya

Il 13 aprile siamo pronti per tornare nell’universo caotico di Euphoria, la cui premiere si è tenuta il 7 aprile. E se tutti siamo già curiosi di vedere il primo episodio, le notizie più ricorrenti riguardano, però, il gelo polare tra le attrici sul red carpet, ovvero Zendaya e Sydney Sweeney, che non si sono avvicinate nemmeno per un secondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla terza stagione di Euphoria (drammi a parte).

Euphoria 3, trama ed episodi

La terza stagione di Euphoria è ormai alle porte: il primo episodio viene trasmesso il 13 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti. Il ritorno dopo quattro anni dalla seconda stagione segna inevitabilmente un momento duro per il cast e i fan: Angus Cloud è morto il 31 luglio 2023, e anche Eric Dane ci ha lasciati il 19 febbraio 2026. Ci sono voluti mesi di duro lavoro per riprendere le fila di Euphoria, non solo per gli impegni, ma anche per il commiato: “Il vero problema è stato trovare un modo per rendere omaggio a coloro che abbiamo perso”, ha commentato Sam Levinson, il creatore della serie HBO.

Quattro anni dopo, torniamo ad arrovellarci con le inquietudini di una generazione: sono 8 gli episodi della nuova stagione, con un cast stellare che include Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow e due guest star d’eccezione, ovvero Sharon Stone e Rosalia.

La logline della terza stagione è asciutta, ma ci porta subito dentro quello che è il core di Euphoria: “Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male“. Sappiamo che assisteremo a un salto temporale di cinque anni: quindi, l’immaginario è improntato più sull’età adulta, con un tema ricorrente, ovvero aggrapparsi ai propri principi anche e soprattutto quando il resto del mondo è chiaramente corrotto.

Dove vederla

La terza e ultima stagione (almeno, così sembrerebbe) di Euphoria va in onda dal 13 aprile su Sky, Now, e HBO Max. Viene rilasciato un episodio a settimana degli otto totali che compongono la stagione. Anche Zendaya si è espressa in modo netto sulla possibilità di vedere un’altra stagione: “Sta arrivando la fine della storia”.

All’anteprima che si è tenuta a Los Angeles, dove è calato il gelo tra Zendaya e Sydney Sweeney (per questioni politiche e – forse – perché Sydney Sweeney avrebbe provato a flirtare con Tom Holland), Sam Levinson ha confermato che non ci sono progetti futuri: “Per me ogni stagione è come se fosse l’ultima, non abbiamo programmi per una quarta stagione. Ora rimaniamo concentrati su questa terza”.

Dal suo debutto nel 2019, di anni ne sono passati ma, più che l’ennesima serie ambientata tra i banchi di scuola, ha sempre cercato di fare quel passo in più: temi reali, che molti giovani si trovano ad affrontare, dalle relazioni tossiche alla dipendenza. Sette anni dopo, gli attori della serie televisiva sono diventati dei veri e propri divi: da teen idol ad attori e attrici che oggi partecipano alle produzioni più importanti (come Cime Tempestose per Jacob Elordi). Ora il cerchio sta definitivamente per chiudersi, forse, per l’ultima volta.