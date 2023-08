Angus Cloud è morto a 25 anni. Lottava contro il dolore per la scomparsa del padre

Angus Cloud è morto a soli 25 anni. L’attore era noto per il ruolo di Fezco nella popolare serie tv Euphoria. Ruolo che ha ricoperto per tre anni, dal 2019 al 2022. Il giovane era considerato una stella nascente di Hollywood, dopo essere stato scoperto per caso a New York mentre lavorava come cameriere.

Angus Cloud è morto: l’annuncio della famiglia

La morte di Angus Cloud è stata comunicata dalla famiglia dell’attore con una nota stampa: “È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico”.

“Angus si era aperto sulla battaglia con la sua salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa essere un promemoria per gli altri che non sono soli e non dovrebbero combatterla da soli in silenzio – prosegue il comunicato -. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l’amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa devastante perdita”. Il padre di Angus Cloud era morto lo scorso maggio a causa di una malattia. L’attore lo considerava il suo migliore amico.

Come è morto Angus Cloud: le cause della morte

La famiglia non ha aggiunto nulla sull’esatta natura del decesso del giovane attore ma è chiaro che Angus Cloud abbia combattuto intensamente contro la depressione. I parenti dell’attore hanno però precisato che l’interprete si è spento nella loro casa di Oakland, in California. Secondo TMZ, non è esclusa una possibile overdose: pare che la madre di Angus l’abbia trovato privo di sensi. Un’altra fonte ha invece rivelato a Page Six che Cloud ha avuto molti pensieri suicidi dopo aver seppellito il padre in Irlanda ed essere tornato in California.

HBO, l’emittente televisiva che ha trasmesso Euphoria, ha espresso cordoglio tramite una breve dichiarazione rilasciata a Variety: “Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia HBO ed Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile”. Sui social network tanti attori della serie tv hanno espresso tristezza per questa tragedia.

Chi era Angus Cloud, l’attore morto di “Euphoria”

Angus Cloud era nato a Oakland, negli Stati Uniti, nel 1998. La maggior parte della sua famiglia vive in Irlanda e l’attore stava pensando di trasferirsi in Europa prima di essere scelto per il ruolo di Fezco in Euphoria, che gli ha regalato immediata popolarità. Dopo aver frequentato la scuola d’arte, Cloud è stato scoperto per caso da un agente mentre lavorava come cameriere in un ristorante di Brooklyn.

Secondo i gossip Angus Cloud aveva una relazione on off con la modella Sydney Martin, che ha fatto un breve cameo nella seconda stagione di Euphoria. In seguito alla morte dell’attore la ragazza ha postato su Instagram una storia con alcuni cuori infranti.