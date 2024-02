Zendaya, i look incredibili alle premiere di “Dune – Parte 2”: come lei nessuna

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: IPA Zendaya, il look da robot per la prima di Dune: statuaria

Zendaya è senza dubbio una delle attrici più belle, brave e sensuali della sua generazione. Nata Zendaya Maree Stoermer Coleman nel 1996 a Oakland, California, modella e ballerina prima che attrice, salita alla ribalta nel 2019 con il ruolo di Rue Bennett nella serie Euphoria e poi consacrata da Dune nel 2021, sta promuovendo in giro per il mondo la seconda parte della saga (Dune- Part two) diretta da Denis Villeneuve e tratta dall’omonimo romanzo di Frank Herbert. E i suoi outfit, alle varie premiere, sono una gioia per gli occhi. Azzardati, futuristici, ricercati, gli abiti sfoggiati da Zendaya sono opere d’arte che lasciano il segno. Da Città del Messico a Londra, passando per Parigi e New York, ogni sua apparizione è una visione. Vediamo insieme i più belli.

5 febbraio, Mexico City: drappeggi e dettagli nude

Fonte: Getty Images

6 febbraio, Mexico City: total brown e no bra

Fonte: Getty Images

12 febbraio, Parigi: gipsy e dorata, con ombelico a vista

Fonte: Getty Images

12 febbraio, Parigi: total white con inserti nude

14 febbraio, Londra: tailleur gonna e pantalone

Fonte: Getty Images

15 febbraio, Londra: donna robot (pazzesca)

Fonte: Getty Images

25 febbraio, New York: regina orientale (con ombelico sempre a vista)

Fonte: Getty Images