Il look del cast di Dune: Part Two alla prima di Londra

La première di un film o una sfilata di moda? Osservando i look pazzeschi degli attori è difficile dirlo. Da Zendaya, che ha osato con ben due outfit, da robot a femme fatale, fino ad Anya Taylor-Joy in total white, un look personalizzato firmato Dior, non dimentichiamo i pantaloni metallizzati di Timothée Chalamet o ancora la raffinatezza, l'eleganza, la bellezza di Austin Butler. Chapeau, davvero. Ma vediamo i look nel dettaglio.