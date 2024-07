Colori, tagli e ispirazioni di look per i capelli corti

Di grande praticità e tendenza, i look corti e cortissimi sono ormai sdoganati in ogni forma e stile

Fonte: Getty Images

I capelli corti o addirittura cortissimi sono di tendenza, sempre più audaci e genderless, decisi e divertenti, ma anche morbidi ed elegantissimi. Simbolo di una nuova femminilità, coniugano la praticità allo stile, poiché sono facili da gestire me altrettanto da adattare alle caratteristiche di ognuno. Vediamo insieme alcune ispirazioni attuali per trovare il taglio corto perfetto.

Fonte: Getty Images

Capelli corti: idee per i tagli

Tra il più classico dei tagli corti c’è il pixie cut, dalla forma micro e sbarazzina, del quale oggi ne esistono numerose varianti. Oltre a quello molto sfilato con frangia laterale o ciuffo ribelle, ci sono il mixie, lo shixie e il bixie, rispettivamente “mescolato” con mullet, shag e bob. Il primo ha l’inconfondibile coda sulla nuca, il secondo maggiore volume nella parte superiore e il terzo è una sorta di caschetto cortissimo e molto scalato con frangia lunga e corposa.

Fonte: Getty Images

Se invece volete qualcosa più classico, optate per un corto dalla forma regolare con frangia, un taglio a scodella di ispirazione anni ’80 da portare con riga laterale e infine un intramontabile bob, del quale ne esistono tantissime interpretazioni. La più di tendenza? Tagliato sotto al mento, sfumato sulle punte e leggermente bombato, per un effetto ricco ed elegante, da abbinare a una frangia dritta o meglio ancora a tendina. Per chi ha capelli mossi o ricci morbidi, il wavy bob è, invece, la scelta ideale: amato dalle star e protagonista delle passerelle, questo look scalato e irregolare è perfetto sia con frangetta o con la riga in mezzo, purché le onde siano sempre ampie e definite, che siano beach waves naturali o flat waves vintage o strette di tendenza.

Fonte: Getty Images

Per chi invece desidera un look minimalista ma di grande forza, il buzz cut, ovvero i capelli rasati, è perfetto, soprattutto su un viso dai lineamenti regolari e uno stile cool. In questo caso, la cura più che della chioma deve essere dello scalpo, esfoliato e idratato regolarmente, oltre che protetto con l’SPF. Prima di scegliere un taglio, è sempre meglio consultare il proprio parrucchiere, che saprà consigliare la soluzione migliore in base al tipo di capelli e alla forma del viso, che rimanendo molto scoperta deve essere valorizzata dai giusti dettagli.

Colori e sfumature per i capelli corti

I capelli corti hanno inevitabilmente minori possibilità di realizzare colori mélange rispetto a medi e lunghi. Il balayage, per esempio, si può realizzare solo su un caschetto lungo e oltre, perciò se vogliamo movimentare la chioma e camuffare i capelli grigi, l’ideale è scegliere dei babylights in nuance con la base: a contrasto si rischierebbe di creare un effetto troppo rigido. Altrimenti, sono la tela perfetta per osare con le tonalità assolute come il biondo platico fino a sfiorare il bianco, il rosso vibrante e il castano caffe fino al nero, provando magari anche i rosa e i viola pop.

Fonte: Getty Images

La manutenzione

I tagli corti sono ideali nel quotidiano, visto che lo styling è davvero rapido tanto quanto l’asciugatura, ma hanno bisogno di essere sistemati regolarmente, più spesso dei capelli medi o lunghi. Infatti, bastano pochi centimetri di ricrescita per far perdere la forma originaria e far notare un eventuale stacco netto tra colore naturale e artificiale. Bisogna trovare perciò un look che renda tutto più semplice, come tagli sfilati e colorazioni sfumate: fatevi consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia su come intervenire tra una visita in salone e l’altra e le soluzioni da adottare, come ritocchi temporanei e metodi per rifinire il taglio a casa senza fare danni: non improvvisatevi col fai-da-te, oppure sperimentate. D’altronde è proprio questo il bello dei tagli corti, che gli errori si possono rapidamente sistemare senza rovinare l’effetto finale.