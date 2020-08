I migliori tagli di capelli corti per l’estate

editato in: da

Spesso, nella vita, noi donne siamo sottoposte ad eventi importanti, eventi a volte traumatici, a volte felici ed è proprio in questi momenti che scatta in noi quella voglia di cambiare quasi ad esorcizzare un evento negativo o ad esaltare un accadimento che ci rende particolarmente felici. Ed ecco che l’oggetto del nostro desiderio di cambiare sono proprio i capelli. Molte di noi decidono di cambiare il colore o il taglio, decidono di dimenticare ciò che ci ha rese infelici o enfatizzare ciò che ci ha portato una grande gioia. Questa decisione non ci deve stupire se pensiamo che i capelli dicono tantissimo di noi. Come gli occhi, pare, siano lo specchio dell’anima, i capelli sono l’esatta rappresentazione di come ci sentiamo in quel momento. I capelli sono l’immagine che vogliamo dare agli altri, sono lo stato d’animo nel quale ci troviamo in un determinato momento e che vogliamo trasmettere ad amici, parenti, colleghi, sconosciuti che incrociamo per strada, nei negozi, al bar, al ristorante.

Ogni giorno noi donne facciamo delle scelte ed anche se la società ci vorrebbe in un determinato modo, con un determinato target e stile non riusciamo a restare vincolate a quel cliché e quando il desiderio di cambiamento scatta nessuno ci può fermare. Il mondo ci vede come esseri femminili dove il capello più corto non deve essere più corto di un taglio carré ma noi sappiamo che andare controcorrente è un nostro diritto e quindi passare da un capello lungo ad un taglio corto è altrettanto un nostro diritto. Facendo un passo indietro nel passato ci rendiamo conto che portare i capelli lunghi era sinonimo di femminilità e che il corto era prettamente un “privilegio” maschile. Ovviamente oggi le cose sono cambiate e questa distinzione, anche se psicologicamente ed inconsciamente ha ancora un impatto negativo nella concezione stereotipata che l’uomo ha della donna, non è più così netta ed impattante come un tempo. Oggi noi donne, indipendentemente da un motivo più o meno significativo che ci porta a tagliare i nostri capelli, decidiamo di dare un taglio netto alla nostra chioma anche solo per dire alla società che siamo donne moderne, che siamo forti, ed in realtà lo siamo, e che grazie alle nostre gomitate nel mondo del lavoro non abbiamo bisogno di nessuno.

Il taglio corto ed i suoi perché

Più generalmente parlando, senza andare a cercare nei meandri della nostra psiche per scoprire quale sia l’input che ci porta a cambiare look, le donne che amano portare i capelli corti lo fanno per un motivo di praticità legato anche al loro stile di vita. Le giornate impegnatissime non concedono tempo per gestire, curare e sistemare capelli lunghi: si sceglie quindi uno stile pratico nella vita di tutti i giorni dove il capello corto incontra le donne che amano lo sport, il movimento, la proattività che, conclusione logica, precludono la possibilità di stare 20 minuti per farsi una treccia, uno chignon curato, un raccolto perfetto o uno shampoo alle 7 del mattino con relativo phon, piastra o arricciacapelli.

Il taglio corto non lascia spazio all’immaginazione perché lascia scoperti tutti gli aspetti del nostro viso, i particolari, i pregi ed i difetti ; ma non dimentichiamoci che un taglio corto, se fatto ad arte, può anche nascondere un difetto del viso e rendere i lineamenti più dolci, meno “aggressivi”. I capelli corti o cortissimi sono in assoluto il look più originale e cool per l’estate 2020 e sono senza ombra di dubbio eleganti, chic, glam & fashion ma soprattutto sono i veri protagonisti di questa strana ma meravigliosa estate.

Tagli capelli corti: le tendenze glam di questa pazza estate

L’hair fashion-style di questa pazza estate premia la femminilità, il look naturale esaltando tagli cortissimi, corti e medio-corti con pieghe nette ed impeccabili o styling naturali ma perfetti nel loro apparente disordine. Il look resta sempre e comunque femminile ma grintoso, con eccessi spettacolari nelle versioni più aggressive con tanto di pixie cut scalati da impatto “bad boys”. Quale taglio corto o cortissimo scegliere per il nostro viso? Leggete l’articolo fino in fondo , sicuramente troverete ciò che state cercando e vi regalerà una nuova “io Donna” che lascerà tutti a bocca aperta!

Il corto androgino

Il corto androgino è stato una vera e propria rivoluzione per coloro che hanno osato. Sono passate ormai decine di anni da quando, negli anni ’20 il capello corto nella donna coincide con la sua emancipazione, con la sua liberazione. Gli anni ’60 vedono i tagli corti geometrici di Vidal Sassoon fino ad arrivare al taglio cortissimo di Mia Farrow che fece scandalo all’inizio della swinging London. Ancora oggi il taglio androgino è il preferito degli hair-stylist e sono tante le donne che optano per questo look. Ci sentiamo giovani, forti, comode, smart e cool ma soprattutto riduciamo i tempi da dedicare ai nostri capelli ed aumentiamo la quantità e la qualità dei nostri hobbies e passioni.

Bob: corto ma non troppo, destrutturato o perfetto

Non sempre l’extremely short riesce ad incantare il coraggio di noi donne quindi possiamo optare per un corto ma non troppo. Ottima soluzione, innovativa per chi ha i capelli lunghi, è il classico bob ovvero un caschetto medium-size che non tocca le spalle ma che arriva appena al di sotto del lobo. Se scegliete questo taglio ricordatevi che per raggiungere un look al top la piega deve essere il più naturale possibile: liscio perfetto o ondulato leggerissimo come se l’asciugatura fosse fatta naturalmente, all’aria ed al sole. L’alternativa al classico bob è il long bob, caschetto che tocca le spalle e che, come il bob classico esige un’asciugatura dal look più naturale possibile.

Se desiderate osare al massimo optate per un bob versione xs o xxs dove il vostro hair-stylist avrà cura di non fare un caschetto troppo pieno che possa appesantire il vostro viso ma lavorerà su scalate che daranno movimento, eleganza e femminilità al vostro nuovo look rendendovi irresistibilmente glam. Parliamo infatti di bob destrutturato, o caschetto scalato, dove le scalature saranno fitte con uno styling apparentemente asimmetrico ed irregolare; un look spettinato che di spettinato ha nulla ma solo un grande professionista al quale avete affidato il vostro successo. Un look i cui ingredienti di successo vi garantiscono la tendenza femminile estate 2020 che vi regalerà personalità e carattere.

Il corto e la frangia, un binomio che spacca

La frangia è una scelta irrinunciabile per molte di noi ed anche in questa strana estate, dove la riga in mezzo pare sia un must-have irrinunciabile, la frangia resta sempre e comunque l’elemento dominante di qualsiasi taglio corto. Abbinata al bob o al corto androgino la potete sfoggiare in versione mini con tagli boyish o pixie, simmetrica o asimmetrica, alla pari, sfilata,scalata, lunga o corta. Vi regalerà un look glam o rock del quale andrete very very proud. Regina di questa estate è la frangia a tendina che esalta qualsiasi tipo di volto e di taglio corto: non abbiate paura di osare perché un haircut maschile addolcito da una frangetta femminile avrà un impatto pazzesco su chi vi circonda.

Il corto scalato, dove la fantasia si fonde con la perfezione

I corti scalati sono, senza alcun dubbio, la scelta migliore per chi decide di cambiare mantenendo un look sbarazzino e brioso, per chi desidera nascondere piccole imperfezioni del viso e valorizzare al massimo il proprio volto ed alcune parti del volto stesso quali occhi, bocca, naso. I tagli corti ma scalati sono praticissimi e soprattutto sempre alla moda. Hanno il grande pregio di bilanciare le proporzioni , esaltare le parti migliori del vostro viso e mettere in ombra i piccoli difetti. Potete scegliere la base di qualsiasi taglio: dagli short o medium bob ai tagli boyish fino ad arrivare ai pixie cut cortissimi. Ma qualsiasi hairstyle sceglierete non dimenticate che la scalatura vi aiuterà a renderlo un taglio fatto su misura per voi e soprattutto perfetto per il vostro viso e le vostre proporzioni.

Se, ad esempio, avete un viso tondo i tagli scalati, seppure corti, saranno la vostra scelta. Fatevi sempre consigliare dal vostro hairstylist il quale vi aiuterà a scegliere un corto medio che però, grazie alla scalatura, avrà l’effetto di un bellissimo corto che cambierà radicalmente il vostro look. Le scalature verranno fatte sulle lunghezze evitando di salire oltre la parte degli zigomi perché, in tal caso, avreste molto volume nella parte alta del viso aumentando la “rotondità” del vostro volto. Concentrando invece le scalature sulle lunghezze il vostro viso si assottiglierà regalando un’armonia perfetta ai vostri lineamenti.

Capelli ricci ma amate il corto? Ecco i tagli più indicati

Avere i capelli ricci e sognare un taglio corto potrebbe sembrare un’illusione ma c’è una soluzione anche per chi nella sua vita ha detto mille volte “quanto vorrei i capelli dritti….” L’estate 2020 vede un riccio il più naturale possibile quindi niente ricci troppo definiti o boccoli perfetti: la vostra chioma deve essere naturale e se amate il corto l’abbinata vincente è proprio riccio corto. Fate attenzione però al volume dei vostri capelli sicuramente invidiati da molte. Se il vostro riccio è selvaggio ed indomabile seguite questa piccola dritta: evitate assolutamente i tagli pieni, i carré con taglio pari, frangette simmetriche.

Optate per frange sfilatissime, ciuffi laterali sfilati e scalature nette e spesse. Se volete un taglio cortissimo puntate su asimmetrie e linee sempre scalatissime mentre un bob destrutturato potrebbe essere il taglio perfetto per il vostro riccio ribelle. Avete trovato l’idea per il vostro nuovo look? Non aspettate oltre, immaginatevi rinnovate, chiamate subito il vostro hairstylist e date una sferzata alla vostra giornata ed alla vostra vita futura. Non aspettate di avere un “bad day” ma fate che oggi stesso possa essere un “wonderful day”!