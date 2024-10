Il correttore più venduto su Amazon ora è in super offerta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

È il più recensito sui social, promette risultati sorprendenti e ora è anche in offerta su Amazon! Stiamo parlando del correttore Maybelline New York.

Un prodotto bestseller che ha conquistato centinaia di persone, unendo qualità ad un ottimo prezzo.

Il correttore più venduto di Amazon: Maybelline Cancella Età

Compre le imperfezioni, dona tridimensionalità e illumina: sono le magie compiute dal correttore più venduto di Amazon. Si tratta del correttore Maybelline Cancella Età: un prodotto top da tenere sempre nella tua trousse e ora in offerta a meno di 10 euro! Un vero affare!

Capace di conquistare i creator di TikTok e Instagram, questo correttore è caratterizzato da una formula facile da stendere e modulabile. L’applicatore a spugnetta consente di evitare che il prodotto finisca nelle pieghe del viso, mentre la formulazione a base di bacche di Goji e Haloxyl regala una idratazione che dura sino a 12 ore.

Come applicare il correttore?

Il bello di questo correttore è che si applica in modo semplicissimo in soli due step. Prima di tutto ruota il collo dell’applicatore sino a quando non vedrai apparire il prodotto sulla spugnetta.

Applica sotto gli occhi il correttore, poi picchietta delicatamente con un pennello (o con le dita come impone la nuova moda di TikTok) e stendilo.

Quando si applica il correttore: prima o dopo il fondotinta?

Il correttore si applica prima oppure dopo il fondotinta? Si tratta di una domanda che si fanno in tanti. In realtà questo prodotto andrebbe usato sempre dopo il fondotinta.

Usando il quantitativo giusto per evitare degli accumuli antiestetici che possono evidenziare i segni d’espressione. In questo caso l’applicatore di Maybelline può essere di grande aiuto!

Come coprire le rughe con il correttore?

Per coprire le rughe con il correttore è essenziale applicare il prodotto nel modo giusto. Se usi la spugnetta oppure le dita infatti i pigmenti potrebbero restare in superficie, infilandosi fra le rughette ed evidenziandole.

In alternativa utilizza un pennello con setole sintetiche per fondere perfettamente il prodotto con la pelle e distribuire il correttore in modo uniforme su tutta l’area.

Hai delle rughe d’espressione nell’area del contorno occhi? Applica il correttore nella zona, poi tampona l’eccesso usando un bastoncino cotonato.

Correttore Maybelline: quale colore scegliere?

Il correttore è un prodotto fondamentale per nascondere le imperfezioni, creando una base fresca, luminosa e uniforme, fondendosi con la pelle.

Per questo scegliere la tonalità giusta è essenziale. Proprio come accade per il fondotinta, dovresti conoscere l’incarnato e il sottotono della tua pelle per fare la scelta giusta.

Le tonalità neutre, ad esempio, sono adatte per minimizzare le imperfezioni e uniformare al massimo la grana della pelle. Questi correttori sono ottimi pure per realizzare il contouring, sfruttando le nuance scure per creare delle ombre sul volto e quelle chiare per illuminare.

I correttori con nuance che tendono all’arancio o al marrone, invece, sono l’ideale per neutralizzare le occhiaie, mentre le tonalità rosate sono ottime contro i segni scuri o blu.

Infine se desideri anche illuminare l’incarnato oltre che coprire le occhiaie scegli un correttore color sabbia.

